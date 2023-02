GENDRON, Gaston



De St-Étienne-de-Beauharnois, le 28 janvier 2023, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Gaston Gendron, époux de feu Jeannine Marleau.Il laisse dans le deuil ses enfants: Patrice (Josée, sa fille Marylou (Jonathan) et leurs enfants: Lyam et Myla) et Dominique (Hugo) ainsi que ses petits-enfants: Steffany, Alexis, Véronique et Audrey, de même que son arrière-petite-fille Jade.Frère de feu Danielle, il laisse également sa soeur et ses frères: Yvette, Normand, Luc, Germain (Lise Allard), ses belles-soeurs: Sr Lise, Louisette (feu Jean-Paul), Anita (Vito) et son beau-frère Normand (Jeanne), feu Marcel (Ghislaine), ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.Sa famille recevra parents et amis le samedi 4 mars 2023 de 14h à 16h au:STÉPHANE GENDRON110 RUE ST-LAURENT(angle Richardson)BEAUHARNOIS, J6N 1V7450-225-2200Une liturgie de la Parole suivra à 16h en la chapelle du salon.