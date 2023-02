ROBITAILLE, Guy



À l'âge de 88 ans est décédé à Terrebonne, le 15 janvier 2023, M. Guy Robitaille, époux de Lucie Baril.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Alain (Carmelle), Sylvie (Yves), Roger, Manon (Jean-François), Chantal, ses petits-enfants: Cathy (Alexis), Bruno, Sandra (Gabriel), Stéphanie (François), Pascal, Émili et Annabelle, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que cousins, cousines, neveux, nièces et autres parents et amis.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Pierre-Le Gardeur.La famille recevra les condoléances aux:384 RUE DU VILLAGEREPENTIGNY, QC, J5Z 1S3le samedi 11 février 2023 de 9h à 11h, une messe suivra à l'église catholique St-Paul-L'Ermite.