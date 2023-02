ALLARD, Gildas



Au Centre Hospitalier de Lanaudière, le 25 janvier 2023, à l'âge de 94 ans, est décédé M. Gildas Allard, époux de feu Mme Jacqueline Poulin, autrefois de Saint-Lin-Laurentides.Le défunt laisse dans le deuil ses enfants: Diane, Jean-Louis (Gisèle Talbot), Réjean (Michelle Lafortune), Christianne (Simon Poirier), Yvan (Nicole Joanisse), Marielle (Serge Beauregard) et Claudine (Rob Lindsay), ses 9 petits-enfants, ses 20 arrière-petits-enfants, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances le jeudi 9 février 2023 de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le vendredi 10 février 2023 à compter de midi à la1008 ST-ISIDORESAINT-LIN-LAURENTIDES, J5M 2V5Les funérailles seront célébrées le vendredi 10 février 2023 à 14h en l'église paroissiale de Saint-Lin-Laurentides.RÉSIDENCE FUNÉRAIREANDRÉ LÉGARÉ INC.www.residencelegare.com