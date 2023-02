Ballons chinois et espionnage

Depuis quelques semaines, la Chine semble en proie à plusieurs politiques erratiques. La levée subite des mesures de lutte contre la COVID-19, l’économie dont les taux de croissance sont les plus bas en 40 ans, le ballon de surveillance en haute altitude qui viole l’espace aérien américain, juste avant une importante rencontre de deux jours à Pékin entre le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, et plusieurs hauts dirigeants chinois...

Le gouvernement chinois accumule les mauvaises décisions les unes après les autres. Cette gouverne boiteuse est inhabituelle. Sa responsabilité incombe ultimement à Xi Jinping dont l’incompétence devient de plus en plus apparente depuis qu’il a consolidé son pouvoir en novembre dernier.

1. Quel type de ballon chinois est en train de survoler les États-Unis ?

Le gouvernement chinois prétend que le ballon a dévié de sa trajectoire en raison des vents forts. Il prétend aussi qu’il ne s’agit que d’un ballon destiné à recueillir des données scientifiques. Mais si tel est le cas, pourquoi Pékin n’a-t-il pas averti le Canada et les États-Unis que leur espace aérien allait être violé par un aéronef chinois ? Selon le New York Times, qui cite des journaux militaires chinois, les ballons en haute altitude sont devenus des instruments d’espionnage très prisés parce qu’ils peuvent recueillir des informations non seulement sur ce qui se passe au sol, mais aussi sur les satellites dans l’espace au-dessus d’eux. L’hypothèse d’un ballon militaire semble plausible, d’autant plus que les Chinois ont accepté sans sourciller que Blinken reporte la visite qu’il devait effectuer à Pékin demain et lundi.

2. Que révèle cet incident ?

Si l’hypothèse d’un ballon militaire d’espionnage se confirme, il faudra conclure que l’armée ne se soucie aucunement des répercussions de ses actions dans les autres domaines. La Chine vient d’attirer encore une fois l’attention sur ses opérations d’espionnage, ce qui est toujours malvenu. En plus cette affaire a provoqué le report des rencontres de Blinken.

3. Se pourrait-il que les États-Unis se servent de cet incident pour faire de la propagande ?

S’il s’agit d’un engin de renseignement militaire, comme le dit Washington, pourquoi l’armée américaine ne l’abat-elle pas avant qu’il ne recueille des informations importantes ? Il semble que les États-Unis ne se gênent pas pour exploiter au maximum la mauvaise publicité que ce ballon fait à la Chine. D’autre part, abattre ce ballon entraînerait des gestes réciproques de la Chine en cas de violation de l’espace aérien chinois par des engins américains.

4. Pourquoi cet incident remet-il en cause le pouvoir de Xi Jinping ?

Pour faire image, il semble que la main gauche ignore ce que fait la main droite. Xi a centralisé de plus en plus de pouvoirs, notamment grâce à la multiplication de petits groupes interministériels sur les questions importantes, groupes qu’il préside lui-même. Or, une des fonctions les plus importantes des hauts dirigeants consiste à prévenir et à arbitrer les conflits d’intérêts entre les ministères. Il semble bien que Xi ne soit pas parvenu à prévenir le conflit entre la Défense et les Affaires étrangères. Xi a-t-il accumulé des responsabilités qui dépassent ses capacités de travail ? C’est possible. Il se peut aussi que l’armée déconsidère Xi et qu’elle n’ait pas jugé bon de le tenir au courant de certaines activités.

5. Et le Canada ?

Le Canada ne peut pas faire beaucoup, même si le ballon a probablement survolé son territoire. Il reste à la remorque du NORAD, c’est-à-dire des États-Unis.