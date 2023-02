Négociations salariales et menaces de grève: bras de fer entre Ottawa et ses fonctionnaires

Les fonctionnaires fédéraux réclament des augmentations salariales historiques, sous une menace de grève, au moment où le gouvernement Trudeau signale qu’il doit se serrer la ceinture pour faire face à un contexte économique difficile.

L’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC), le plus important des 17 syndicats de la fonction publique, tiendra dès la semaine prochaine des votes de grève auprès de ses 240 000 membres.

Les premiers à se prononcer seront les 35 000 très stratégiques travailleurs de l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Jusqu’à 47 %

Ces dizaines de milliers de syndiqués réclament 30 % de rattrapage salarial, tandis que 120 000 autres membres de l’Alliance, dont 22 000 au Québec, demandent une augmentation annuelle de 4,5 % pendant trois ans, soit un total de 13,5 % de 2021 à 2023.

Leur employeur, le Conseil du Trésor, propose plutôt une hausse salariale moyenne de 2,06 % sur quatre ans, pour la période 2021 à 2025. Il calcule que les demandes salariales et non salariales de l’AFPC représentent une hausse allant jusqu’à 47 % sur trois ans et coûteraient au gouvernement 9,3 milliards de dollars sur trois ans.

Le médiateur, la commission de l’intérêt public (CIP) de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral, juge que les demandes syndicales vont « au-delà du raisonnable » et appelle les deux parties à retourner à la table de négociation.

Photo fournie par l’AFPC Yvon Barrière

Dirigeant de l’AFPC-Québec

Mais l’AFPC a claqué la porte il y a un an et ne compte pas y retourner. Elle rejette les calculs du Conseil du Trésor et indique qu’accepter l’offre patronale reviendrait à cautionner une baisse du pouvoir d’achat de 8 à 10 % compte tenu de l’inflation galopante qui caracolait à 6,8 % en 2022.

« Les projections exagérées du Conseil du Trésor sont de la poudre aux yeux pour faire oublier qu’il ne veut pas accorder d’augmentations de salaire qui tiennent compte de l’inflation », gronde Yvon Barrière, vice-président exécutif régional de l’AFPC-Québec.

Austérité ?

Le coût des salaires représente le plus important poste de dépenses du gouvernement fédéral, soit de 60 %. Elles ont crû à un rythme effréné depuis l’arrivée au pouvoir des libéraux qui cherchent maintenant à économiser six milliards de dollars en menant un vaste examen stratégique de leurs programmes.

Cet exercice est synonyme d’austérité aux yeux des syndicats.

Pour Michael Wernick, titulaire de la Chaire Jarislowsky sur la gestion dans le secteur public de l’Université d’Ottawa et ex-greffier du Conseil privé du Canada, les deux parties tentent actuellement de gagner « la bataille de l’opinion publique », d’où le ton acerbe des échanges publics.

Pour lui, le gouvernement Trudeau sera forcé de mettre de l’eau dans son vin s’il veut conserver l’appui du très syndicaliste NPD pour rester au pouvoir. En contrepartie, dit-il, les syndicats devront aussi s’adoucir pour ne pas s’aliéner le public, ce qui donnerait de l’eau au moulin du Parti conservateur qui prône une réduction de la taille de l’État.

M. Wernick souligne qu’Ottawa fait face à de fortes pressions pour augmenter les transferts en santé et le budget de la Défense, et devra donc faire des choix financiers difficiles dans les prochains mois auxquels les syndicats ne peuvent pas être aveugles.