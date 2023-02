DUGAS, Normand



À St-Jean-sur-Richelieu, le 26 janvier 2023, à l'âge de 81 ans, est décédée Monsieur Normand Dugas. Il était l'époux de Madame Édouardine St-Laurent.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Sylvain (Josée), Mario (Caroline) et Martin, ses petits-enfants Maude (Kevin), Camille (Brandon), Laurence (Jessy), Meggie-Rose et Juliette, son arrière-petit-fils Maïk , ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 18 février 2023 de 12h30 à 15h30 au :Une liturgie aura lieu à 15h30 en la salle commémorative du complexe.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec via le lien suivant :