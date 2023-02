Chemin Roxham: la grande hypocrisie

Depuis le temps qu’on en parle, le débat entourant le chemin devrait être empreint d’un minimum de clarté. C’est tout le contraire.

Plus le temps passe, plus c’est confus. L’imbroglio autour de la « fermeture de Roxham » dans lequel la ministre de l’Immigration, Christine Fréchette, en fait foi.

Plus le temps passe, plus le sort de ces demandeurs d’asile est instrumentalisé à des fins partisanes.

Plus le temps passe, surtout, plus le gouffre se creuse entre notre discours humaniste et le regard qu’on porte sur eux.

Finalement, les migrants, on les pleure, mais on n’en veut pas !

Brouillard

Commençons par l’essentiel. « Fermer Roxham », ça veut dire quoi ?

Mettre des cônes orange et des blocs de béton ? Construire un mur ? Ou trouver une nouvelle entente pérenne avec les États-Unis ?

Dans un cas, c’est une solution démagogique. Car il existe des dizaines d’autres chemins le long de la frontière qui peuvent facilement servir d’alternative à Roxham.

Dans l’autre, c’est un dossier épineux dans lequel le Canada n’a pas le gros bout du bâton. Nos 50 000 demandeurs d’asile sont une goutte d’eau dans l’océan face aux plus de 2 millions interceptés en 2022 à la frontière sud des États-Unis.

Et, de grâce, cessons d’entretenir l’illusion que des pouvoirs supplémentaires ou un Québec souverain nous donneraient quelque levier additionnel face à Washington !

Basta ! Vraiment ?

« Roxham, basta ! » La ministre Christine Fréchette s’est trouvé un beau slogan.

Mais aurions-nous dit « les Syriens, basta ! » après le décès tragique du petit Aylan sur une plage de Grèce ? Non, bien sûr. Et à l’époque, n’étions-nous pas indignés de voir la Hongrie ériger un mur pour les empêcher d’entrer ?

N’étions-nous pas les premiers à clamer « Trump, basta ! » face à son projet délirant de mur le long de la frontière mexicaine ?

N’avons-nous pas crié « Horreur, basta ! » quand plus de 50 migrants sont morts de chaleur et de déshydratation dans un camion au Texas ?

La réponse à toutes ces questions est oui, oui, oui.

Et pourtant, face à ceux qui passent par Roxham, on se tape dans le dos d’éduquer leurs enfants et leur donner l’aide sociale, mais dans le débat public on les représente comme le pire des fléaux.

Quelle solution ?

La réalité c’est qu’il n’y en a pas, de solution facile.

Ils sont 250 millions de migrants dans le monde. Le chiffre ne va qu’augmenter avec l’instabilité et les changements climatiques.

Comme l’a si bien dit le secrétaire d’État, Anthony Blinken, lors de sa visite au Canada : « Il doit y avoir un plus grand sentiment de responsabilité partagée face au défi migratoire. »

Morale de l’histoire, Ottawa devrait certainement en faire davantage pour alléger le poids disproportionné des migrants de Roxham sur le Québec. Il faut absolument chercher une solution à long terme, sinon d’autres mourront dans la neige et le froid de nos forêts.

Mais cessons de nous ériger en victimes face à un problème planétaire mille fois plus complexe que les tiraillements entre Québec et Ottawa.