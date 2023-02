Conor McGregor remontera dans l’octogone

Le tenace Conor McGregor a vu son souhait être exaucé par l’Ultimate Fighting Championship (UFC), alors qu'il se battra de nouveau dans l’octogone contre Michael Chandler.

Le président de l’organisation d’arts martiaux mixtes, Dana White, a annoncé samedi que les deux hommes allaient être les mentors de la 31e saison de la téléréalité The Ultimate Fighter et qu’ils s’affronteront à la fin de celle-ci.

L’Irlandais de 34 ans avait indiqué en novembre sur les médias sociaux qu’il serait admissible à un retour à l’action en août 2023, puisqu’il réintégrerait le groupe de dépistage de l’Association antidopage des États-Unis (USADA) en février.

McGregor (22-6, 19 K.-O.) ne s’est pas battu dans l’UFC depuis le 10 juillet 2021. Il avait alors été battu une deuxième fois de suite par Dustin Poirier, devant lui concéder la victoire en raison d’une fracture de la jambe. Son dernier triomphe remonte à janvier 2020, contre Donald Cerrone.

Chandler (23-8, 11 K.-O.) a aussi plié devant Poirier, par soumission, en novembre. Comme McGregor, l’Américain de 36 ans a perdu trois de ses quatre derniers combats.

The Ultimate Fighter sera sur les ondes du réseau ESPN le 30 mai prochain et se conclura le 15 août. La date et l’endroit pour le combat entre McGregor et Chandler n’ont toutefois pas été révélés.