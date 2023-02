Pénurie de main d'œuvre: des dizaines de milliers d’emplois en région, mais peu de logements

Pour s’assurer de pouvoir loger les travailleurs qu’il recrute, Chantier Naval Forillon est devenu propriétaire et locataire de cinq maisons à Gaspé, une municipalité où le taux d’inoccupation des logements est de 0 %.

« C’est un problème, le logement. On a perdu des candidats pour cette raison. La plupart du temps, on réussit à trouver des places, mais ça nous donne la responsabilité de trouver nous-mêmes », explique le grand patron Jean-David Samuel.

À la fin de 2022, 65 % des emplois disponibles au Québec, soit 160 000 postes, étaient offerts hors des régions de Montréal et de Laval. C’est une proportion 4 % supérieure à celle de 2019.

Or, c’est tout un défi de pourvoir ces postes et d’attirer les jeunes en région alors que de nombreuses municipalités affichent un taux d’inoccupation des logements inférieur à 1 %.

C’est le cas des villes de Saguenay, Gatineau, Trois-Rivières et Sherbrooke, mais aussi de plus petites municipalités comme Rimouski, Drummondville, Saint-Georges et Rivière-du-Loup, entre autres. Même à Québec, la situation se resserre avec un taux d’inoccupation de 1,5 % en octobre dernier.

Jean-David Samuel a plus de sept postes à combler actuellement, presque 10 % de sa force de travail. Il attend une famille marocaine et une famille belge bientôt. L’entreprise a songé à faire construire des logements pour son personnel, mais il faudrait les louer au moins 1400 $ par mois pour rentabiliser, car les matériaux coûtent cher. C’est plus du double du loyer moyen à Gaspé.

« Pour nos employés à 30 $ l’heure, c’est élevé et on n’est pas habitués par ici de payer ces prix-là, dit l’entrepreneur. C’est un beau problème, qui représente toute la vitalité et l’essor économique de la région. »

Utiliser son réseau pour trouver

À Baie-Saint-Paul, le propriétaire de la boulangerie À chacun son pain vit les mêmes difficultés pour loger ses travailleurs, dont la moitié vient de l’étranger.

« On a acheté un bloc appartements l’été dernier. J’avais six travailleurs qui arrivaient et nulle part où les loger. C’était la seule solution ! » raconte Jean-Christophe Lamontagne.

« Les entrepreneurs, on est habitués de trouver des solutions aux problèmes. C’est un volet de plus... Ce n’est pas notre but d’héberger des gens, mais on doit le faire maintenant pour avoir des employés. »

M. Lamontagne entretient aussi des relations suivies avec d’autres propriétaires immobiliers de la municipalité pour s’assurer de places disponibles. Quand un employé quitte parce qu’il ne s’adapte pas bien à la région, M. Lamontagne négocie afin que le logement soit réservé au remplaçant.

Les employeurs du secteur public n’ont pas la possibilité de devenir des gestionnaires immobiliers et doivent trouver d’autres appuis. C’est le cas du CISSS du Bas-Saint-Laurent, qui a 800 postes en affichage.

« Quand on fait du recrutement, on redirige les candidats vers des organismes qui peuvent les aider à trouver un logement. On essaie de les accompagner le mieux possible », explique son porte-parole, Gilles Turmel.

Le boom de l’éolien fait exploser les besoins à Gaspé

Avant même la pandémie, Gaspé manquait de logements pour faire face à la croissance de sa population et le phénomène s’accentue en 2023.

Malgré la construction de 220 unités d’habitation en deux ans dans la petite ville de 15 000 habitants, il n’y a rien à louer.

« Un beau problème »

« On gère un beau problème, dit le maire Daniel Côté. On avait connu une décroissance démographique depuis les années 1980 et maintenant, la croissance est plus grande que ce qu’on arrive à fournir. »

Photo d'archives, Stevens Leblanc

L’économie de Gaspé est stimulée par le secteur éolien. Le fabricant LM Wind Power compte 500 employés et pourrait doubler ses effectifs dans les prochaines années.

« J’invite les promoteurs immobiliers à s’intéresser à nous ! » lance le maire Daniel Côté, heureux que le mot se passe hors de sa région.

Les incitatifs à construire sont nombreux. Depuis décembre 2019, Gaspé bénéficie d’un statut exceptionnel : un projet de loi privé a été adopté par Québec pour permettre à la ville d’offrir un congé de taxes de cinq ans à ceux qui construiront des logements à louer.

La Table des préfets de la Gaspésie offre pour sa part 10 000 $ par unité locative construite, pour un maximum de 200 000 $ par projet. Ces mesures sont un contrepoids à la réalité d’une région éloignée, où construire une unité d’habitation coûterait jusqu’à 25 000 $ de plus qu’ailleurs au Québec.

Décentraliser l’aide financière

L’exemple de la Gaspésie devrait inciter le gouvernement du Québec à étendre les pouvoirs des municipalités et des régions, croit le président de la Fédération québécoise des municipalités.

« Si on veut bouger plus vite et ne pas attendre 10 ans pour des subventions, il faut décentraliser les programmes d’habitation parce qu’on ne peut pas se baser sur un seul modèle », plaide Jacques Demers.

Les besoins en logement en région ont explosé avec la pandémie.

« Beaucoup de gens sont arrivés avec leur emploi, grâce au télétravail, mais sans pourvoir les postes offerts en région. On a plus de monde à servir maintenant et on a une qualité de vie à offrir », souligne M. Demers.

En 2020-2021, 232 000 personnes ont changé de région, soit 19 % de plus que l’année précédente. Si Montréal a perdu 48 300 habitants, plusieurs régions ont enregistré des gains, comme la Gaspésie, avec 2900 nouveaux résidents.