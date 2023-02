Découvrez quatre piscines à couper le souffle de la Floride

Fatigués de surveiller les petits dans la mer? Il vente trop et le sable revole sans arrêt sur votre serviette de plage? Ou alors, les sauveteurs ont installé les drapeaux rouges indiquant que la baignade est interdite? Mais il fait tout de même 30 degrés. La solution? Allez à la piscine. Vous nagerez sans danger, lirez paisiblement si le cœur vous en chante, les enfants seront sous vos yeux sans arrêt, et vous pourrez déguster un Pina Colada au bar juste à côté. Pour quelques dollars, profitez des plus spectaculaires piscines des États-Unis dont la Floride regorge. Voici une sélection de nos piscines préférées à mettre dans votre carnet de bonnes adresses.

Fort Lauderdale Aquatic Center, Fort Lauderdale

Photo fournie par Chad Baumer

Nager dans une piscine municipale et croiser des champions olympiques ça vous dit ? C’est ce qui pourrait vous arriver au Lauderdale Aquatic Center, l’un des lieux emblématiques de la ville. Ce complexe aquatique a vu le jour en 1965 et, depuis trois ans, a subi d’importantes rénovations au coût de 50 millions de dollars avec comme résultat des installations ultramodernes. Le Centre est maintenant doté d’une tour de plongée de 27 mètres et s’enorgueillit d’avoir la plus haute tour de l’hémisphère occidental (que l’on atteint après avoir gravi 162 marches !). L’attrait de ce centre comprenant trois piscines et un bassin pour la plongée est qu’il attire non seulement de grands athlètes et de futurs champions, mais qu’il est aussi ouvert au public. De plus, il est situé à 5 minutes de marche de la mer. Après votre entraînement, quoi de mieux que de relaxer à la plage en savourant un bon frappé aux fruits, les deux pieds dans le sable! Enfin, si l’histoire des sports aquatiques vous intéresse, sachez que sur place se trouve un musée unique, le International Swimming Hall of Fame and Museum.

Venetian Pool, Coral Gables

Photo fournie par City of Coral Gables

À notre avis, la plus belle piscine publique de toute la Floride se trouve à Coral Gables, à proximité de Miami. Construite en 1923 à partir de la pierre calcaire d’une ancienne carrière, elle est inscrite au Registre américain des sites historiques. Il s’agit de la plus grande piscine d’eau douce aux États-Unis. Quel plaisir de s’y baigner en contemplant son décor vénitien ! Quelques mouvements de brasse sous les ponts en galets et entre les cascades suffisent pour vous plonger à l’époque où les icônes du cinéma Esther Williams et Johnny Weissmuller, alias Tarzan, nous éblouissaient. Pour avoir une vue de la ville ou du bassin, rendez-vous sur l’une des deux tours d’observation. Définitivement l’un des endroits les plus « instagrammable » du Sunshine State.

Photo fournie par City of Coral Gables

À noter : la piscine est fermée pour rénovation jusqu’en mars 2023

Lagoon «Epperson», Wesley Chapel et Lagoon «Southshore Bay», Winauma Bay (région de Tampa)

Photo fournie par MetroLagoons

Grâce à l’entreprise MetroLagoons, la région de Tampa possède maintenant deux bassins gigantesques d’eau douce et cristalline entourés de palmiers et de plages, ils sont parfaits pour la baignade. En plus, ils offrent des glissoires géantes, des jeux gonflables, et des jeux à obstacles. Le premier bassin est d’une grandeur de 7,5 acres, et le deuxième de 5 acres, bref une superficie assez grande pour explorer les lieux en kayak ou en paddleboard. Deux autres bassins ouvriront leurs portes au printemps ou à l’été. La ville de San Antonio, dans la région de Tampa, se dotera d’un bassin de 15 acres, le plus grand au pays. L’autre verra le jour à Fort Myers. Think big!

Photo fournie par MetroLagoons

Ces lagons sont avant tout réservés aux résidents des complexes immobiliers sur lesquels ils sont construits, mais on y accueille aussi un nombre limité de visiteurs (metrolagoons.com).

Hyatt Regency Grand Cypress, Orlando

Photo fournie par Visit Orlando

La région d’Orlando est connue pour ses parcs thématiques, mais également pour ses hôtels et leurs impressionnantes piscines à couper le souffle. Le Hyatt Regency Grand Cypress est l’un de ceux-là. Sa piscine, l’une des plus grosses à Orlando, avec ses 800 000 gallons d’eau, ses glissades d’eau et ses ponts suspendus, vous donnera des sensations fortes qui rivaliseront avec celles des plus excitantes montagnes russes! La bonne nouvelle est que cet hôtel n’est pas le seul à offrir des passes d’une journée. Une vingtaine d’hôtels à Orlando offrent cette option à des prix quotidiens oscillant entre 20 $ et 40 $ par adulte (tarif réduit pour les enfants).