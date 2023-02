Mois de l’histoire des Noirs: voici 10 acteurs qui se démarquent dans notre télé

Dans un passé pas si lointain, on comptait sur les doigts d’une main les acteurs québécois afro-descendants. Il y avait bien sûr Didier Lucien, Normand Brathwaite, Frédéric Pierre, Widemir Normil. Aujourd’hui, des jeunes comme Zeneb Blanchet peuvent nous émouvoir dans toutes sortes de registres, Fayolle Jean Jr suit avec succès le chemin frayé par son patriarche, chef Oli (Olivier Lamin Louissaint) mène sa propre émission. Samantha Fins et Tatiana Zinga Botao font dorénavant partie de notre quotidien grâce à Stat et Indéfendable. Marie-Evelyne Lessard, Martin David Peters et Yanic Truesdale héritent de partitions principales. Mélissa Bédard s’est inscrite dans le cœur des gens. Même Maka Kotto qui s’est démarqué en politique fait un retour en force. Les acteurs noirs ne sont plus secondaires. On les éloigne des clichés. Ils sont dorénavant professeurs, médecins, enquêteurs, parents. Si février est le mois de l’histoire des Noirs, l’histoire s’écrit maintenant en couleurs, pour le mieux, faisant place à des acteurs talentueux.

Patrick Emmanuel Abellard

Photo Agence QMI, Joêl Lemay

Diplômé du programme de théâtre du Collège Dawson, Patrick Emmanuel Abellard mène une belle carrière tant en anglais qu’en français. Il a tenu des rôles colossaux au théâtre. Pensons à King Dave ou Héritage. À la télé, il navigue entre l’univers disjoncté de Complètement lycée où il est Keith O’Keefe, le meilleur ami gay refoulé d’Allie, les manigances de Philippe Peck, un agent immobilier dans Contre-offre, un psychologue scolaire plein d’empathie face à une situation délicate dans Chouchou, un policier dans la 3e saison de Plan B.

En 2023, nous le retrouverons dans La candidate et IXE-13.

Myriam De Verger

PHOTO COURTOISIE

Issue de la cohorte de 2003 du Conservatoire d’art dramatique, Myriam évolue autant sur scène qu’au petit écran. Elle n’a pas hésité à créer ses propres pièces afin de se faire connaître. Actuellement, elle incarne Stéphanie, l’amie, confidente et collègue de Catherine dans Les moments parfaits. Une femme vive qui n’hésite pas à dire ce qu’elle pense. Dans Nous, elle est la mère d’Anaïs dont elle tente de se rapprocher. Dans Les bracelets rouges, elle est la mère de Flavie qui vit avec l’anorexie, un diagnostic qu’elle a mis du temps à déceler.

Irdens Exantus

Photo Agence QMI, Joêl Lemay

C’est grâce à Philippe Falardeau que nous l’avons découvert alors qu’il incarnait le mémorable Souverain Pascal de Guibord s’en va en guerre. Depuis, il a gradué de l’École nationale de théâtre où il s’est distingué. Il joue un conseiller financier dans Les mecs, le Père Edmond Oscar dans L’Échappée, un enquêteur aussi perspicace qu’exaspéré, Romain Félix, dans Larry et un fils endeuillé en panne d’inspiration et étouffé par le secret dans Fragments. Rôle qui l’amène dans toutes sortes de zones. Il anime aussi la série Pa t’mentir. Nous le verrons sous peu dans l’adaptation télévisuelle de Haute démolition.

Fabiola Nyrva Aladin

Photo AFP

Formidable improvisatrice, Fabiola a de multiples talents. En plus du jeu, elle chante et écrit. C’est dans M’entends-tu? que nous l’avons découverte. Elle était Tessa, la lumineuse amie d’Ada qu’elle rencontre dans un centre de transition. Sa polyvalence lui permet d’incarner de nombreux rôles dans le variété humoristique Drôles de Véronic. Elle est intervenante sociale dans la série web Je voudrais qu’on m’efface. Puis, Yasmine, l’infirmière vierge en quête de l’homme idéal de la clinique de Sans rendez-vous. Au cinéma, difficile de ne pas mentionner sa performance en pseudo-astronaute et cheffe de mission dans Viking, de Stéphane Lafleur.

Nous la verrons sous peu dans la nouvelle série Les Révoltés.

Naïla Louidort

Photo Agence QMI, Dominick Gravel

Toute la vie nous l’a révélée alors qu’elle incarnait une adolescente enceinte. Dans la 2e saison de La faille, elle a fait équipe avec Céline comme enquêtrice. On peut dire actuellement qu’on la voit partout. Manipulatrice, elle gère un réseau pas trop net dans Larry, elle est une policière idéaliste qui prend des risques dans 5e rang, une journaliste dans Contre-offre et elle est intransigeante envers sa sœur anorexique dans Les bracelets rouges. Dans L’empereur, elle est une olympienne en plein élan que les commanditaires réclament et qui se retrouve entre les mains d’un agresseur. Elle est aussi elle-même cinq jours par semaine dans Big Brother célébrité. Pour couronner cette belle année, elle sera du prochain film de Denys Arcand, Testament.

Anglesh Major

Photo Agence QMI, Joêl Lemay

Diplômé en art dramatique à l’École supérieure de théâtre de l’UQAM, Anglesh est le fameux Jean-Daniel Magloire dont il a longtemps été question dans District 31. Il mène en parallèle des projets au théâtre comme à la télé. On lui doit la première mouture d’un King Dave Noir. Il a joué les durs dans Je voudrais qu’on m’efface, un enquêteur dans Cerebrum puis dans Une affaire criminelle, et un chef de gang dans Larry. Il cumule les projets donnant vie à des rôles diversifiés. Il était du sketch Google Black du dernier Bye Bye et sera de la prochaine série réalisée par Louis Choquette, Les révoltés. Et nous le retrouvons au quotidien à l’urgence de l’Hôpital St-Vincent où il est le docteur Marc-Olivier Morin.

Chanel Mings

Photo Agence QMI, Joêl Lemay

Issue de la cohorte de 2018 du Collège Lionel-Groulx en théâtre, Chanel s’est rapidement démarquée. Elle a incarné Marilou Magloire dans Alerte Amber, personnage qui a teinté aussi Alerte. Pour les plus jeunes elle est Florence de Clash et Basta des Petits Rois. Au bar dans Avant le crash, c’est elle qui conseille Marc-Antoine. Elle fait vibrer le cœur de Simone dans Cerebrum. Actuellement, on peut la voir dans Nous. Elle fait partie d’un quintette d’amis, tous nés à la même date, qui jonglent avec les amours, les aspirations et le désir de s’épanouir quand on devient adulte.

Catherine Souffront

Photo Chantal Poirier

On peut dire que Catherine a exercé un changement drastique de carrière. Procureure de la couronne, spécialiste en violence conjugale, elle s’est lancée officiellement dans le jeu en 2018. Elle chante, elle écrit et joue en anglais comme en français. Elle a décroché le rôle de Mylène, la belle-mère parfaite de L’œil du cyclone, on la retrouve dans la version anglophone d’Entre deux draps, Pillow Talk, elle est une infirmière pleine d’empathie dans Les bracelets rouges et la sirène Coralie dans l’émission jeunesse L’île Kilucru. Et nous sommes nombreux à l’avoir vue dans la comédie romantique 23 décembre.

Schelby Jean-Baptiste

Photo Agence QMI, Joêl Lemay

Difficile de ne pas être ému devant Trécée Coicou, la détenue sans défense qu’elle interprétait dans Unité 9. L’heure bleue, La faille, Pour toujours plus un jour, Schelby est au générique de plusieurs grosses séries. Elle est séquestrée et torturée dans la série Piégés, joue une journaliste séductrice dans Padre, incarne une travailleuse sociale en burn-out dans L’Échappée, une mère junkie dans une relation toxique dans Je voudrais qu’on m’efface et travaille dans un poste de radio dans Moi non plus. On l’a vue dans le Bye Bye dans un sketch grinçant. Elle est lumineuse dans Fragments où elle prête ses traits à une enseignante qui veille au bien-être des autres, surtout de ceux qui sont un peu tout croche. Elle co-anime aussi le magazine Pa t’mentir dont elle est l’instigatrice.

Richardson Zéphir

Photo Agence QMI, Toma Iczkovits

Humoriste, auteur, animateur et comédien, Richardson est un maître de l’improvisation. Il a développé des personnages, dont le fameux policier sexy, qui ont fait le tour du web. Il est le major Zéphir de la comédie La Maison Bleue. Il fait aussi partie de la bande du Club Soly où il incarne de nombreux personnages. C’est sa présence à Big Brother célébrités qui l’a fait connaître au grand public. Public qui lui a d’ailleurs remis le prix coup de cœur. L’année dernière, il lançait son one man show qu’il présente toujours aux quatre coins de la province. Tous peuvent maintenant découvrir son humour décalé et son côté pince-sans-rire dans LOL : qui rira le dernier que propose la plateforme Amazon Prime.