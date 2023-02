LEMAY, Claude



Le 25 janvier, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Claude Lemay, époux de feu Mme Ghislaine Pelletier.Il laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Sylvie), Francine (Claude), Sylvie, feu Maryse et Nathalie, ses petits-enfants Jessica, Simon, Marie-Caroline, Félix, Nico, Marie-Michèle, Alain et Hélène, ses arrière-petits-enfants Jacob et Joliane, sa soeur Léonise ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il a été confié au salon funéraire :SAINT-CONSTANT (QUÉBEC) J5A 2G9Tél. 450-632-1515La famille y accueillera parents et amis le samedi 11 février de 13h à 16h pour des visites ainsi qu'une cérémonie qui aura lieu de 16h à 17h à la chapelle du complexe. Un buffet vous sera ensuite servi dans notre salle de réception.Au lieu de fleurs, des dons à la Société de recherche sur le cancer ou pour la SPCA de Ste-Angèle-de-Monnoir seraient appréciés.