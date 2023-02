LEDOUX, Frère Réal, S.C.

(Frère Louis-Réal)



À l'infirmerie L'Oasis de Sherbrooke, le 26 janvier 2023, est décédé le frère Réal Ledoux.Né à St-Hyacinthe de Gaston Ledoux et Adella Thibault, il a exercé son apostolat au Canada, mais également au Sénégal pendant une vingtaine d'années. Il est décédé à l'âge de 87 ans dont 70 ans de vie religieuse.Outre les membres de la communauté, le frère Réal Ledoux laisse dans le deuil ses belles-soeurs Lucille Ménard (feu Albert), Rita Ménard (feu Jules) et Rachel Gaudette (feu Paul-Émile), ainsi que des cousins et cousines et des neveux et nièces. L'ont précédé dans la mort, ses frères et soeur : Albert (Lucille Ménard), Jules (Rita Ménard), Gisèle (feu Joseph Rouleau) et Paul-Émile (Rachel Gaudette), ainsi que son beau-frère Joseph Rouleau (feu Gisèle).Les funérailles seront célébrées à la :(arrondissement de Bromptonville)129, RUE DU FRÈRE-THÉODEle samedi 11 février 2023, à 10h30. Les cendres du frère Réal Ledoux seront inhumées ultérieurement dans le cimetière communautaire du Mont-Sacré-Coeur à Granby.