RUEST, Jeannine (née Rioux)



À Longueuil, le 30 janvier 2023, à l'âge de 94 ans, est décédée Jeannine Ruest, épouse de feu Jean-Paul Ruest.Elle laisse dans le deuil ses filles Lorraine, Louise (Alain), Carole (Evangelos) et Francine (Jacques), ses petits-enfants Yan (Karine), Jean-François (Stéfanny), Julie (Vanessa), Marie-Hélène (Jason), David (Justine), Trayvys et Myckael, ses arrière-petits-enfants, son frère Yvon (Pierrette) ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 12 février 2023 de 14h à 17h30 au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 6700 rue Beaubien Est, MontréalSuivra une liturgie de la Parole à 17h30 en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la sclérose en plaques, division du Québec.