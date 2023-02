La communauté noire est sous-représentée dans les postes de direction

Alors que nous célébrons le Mois de l’histoire des Noirs, c’est le bon moment d’encourager les entreprises du Québec à amorcer un dialogue qui bâtit des liens réels avec les communautés afrodescendantes. Depuis 2020, différentes ressources ont été allouées directement à la promotion de la diversité dans la main-d’œuvre, en particulier dans les rôles clés de direction.

Pourtant, il reste beaucoup à faire pour qu’un véritable changement s’opère dans le marché du travail. Les personnes noires occupent moins de 1 % des postes de direction au Canada (et encore moins dans les conseils d’administration) alors qu’elles représentent 3,5 % de la population canadienne et 5,1 % de la population québécoise.

Si le monde des affaires et les institutions n’améliorent pas leur engagement auprès des communautés afrodescendantes, il sera tout simplement impossible de faire apparaître des dirigeants ou dirigeantes noirs dans un délai raisonnable, comme par magie.

Apprendre à devenir un leader

De toute évidence, on ne naît pas leader. On le devient. À condition que les citoyens des collectivités sous-représentées comme Montréal-Nord et la Petite-Bourgogne, par exemple, puissent être en lien avec des entreprises et des organisations dès leur plus jeune âge.

Comment les enfants des communautés mal desservies, qui ne sont pas exposés aux nombreuses possibilités, peuvent-ils se projeter dans une carrière dont on ne parle jamais dans leur milieu ?

Je sais ce que c’est. J’ai moi-même grandi dans un contexte similaire. J’aimais le cinéma et la télévision et je me passionnais pour les médias, un engouement qui se poursuit aujourd’hui. Pourtant, personne – pas une enseignante ou un conseiller – n’a jamais pris le temps de reconnaître mon intérêt et de me parler des programmes d’études en cinéma, des techniques ou des aspects commerciaux professionnels possibles dans cette industrie.

Partenariats visés

Les entreprises peuvent faire davantage d’efforts en commençant par conclure des partenariats stratégiques avec les organisations locales. Prenons l’exemple de DESTA, le réseau de la jeunesse noire de la Petite-Bourgogne, et le CEE, Center for Young Black Professionals de Toronto, qui se sont associés pour faire tomber les barrières économiques et sociales qui entravent les jeunes personnes noires de 14 ans et plus.

Grâce à du financement de la Fondation de la NBA, et en collaboration avec des partenaires comme le Bureau du cinéma de la télévision de Montréal, et la Guilde canadienne des réalisateurs, DESTA et CEE pilotent un programme de perfectionnement en cinéma à Montréal afin de former les jeunes personnes professionnelles noires du cinéma et de la télévision âgées de 18 à 35 ans au Québec. Le programme met l’accent sur l’élimination des obstacles pour offrir aux jeunes personnes noires une formation pratique, le perfectionnement de connaissances et l’accès à des possibilités d’emploi.

DESTA n’est qu’une des nombreuses organisations communautaires du Québec qui cherchent à intensifier leurs efforts en bâtissant des partenariats stratégiques et en allant chercher du financement des entreprises et des gouvernements. Qu’attendons-nous pour faire encore plus ? C’est le temps !

Stephen Dorsey, Auteur, Consultant, conférencier, animateur et modérateur reconnu dans le domaine de l’équité, de la diversité et de l’inclusion.