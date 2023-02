«Le désordre naturel des choses» de Camille Beauchamp: faire une croix sur la maternité

Pour son tout premier roman, Le désordre naturel des choses, Camille Beauchamp a choisi d’explorer une réalité méconnue dans la société: celle d’une jeune femme qui apprend qu’elle n’aura pas d’enfants. Ce sujet délicat, encore tabou, suscite des réactions vives. L’autrice en décrit les impacts sur le plan personnel et dans l’entourage de son héroïne, Sophie, une femme de 27 ans à qui on diagnostique une anomalie des ovaires.

Sophie, à 27 ans, apprend donc qu’elle ne pourra jamais avoir d’enfants. Cette nouvelle l’oblige à assumer qu’elle ne deviendra pas mère. Les conséquences sont lourdes dans sa vie : elle fait face à une séparation, un déménagement et doit remettre en question ses rêves et ses plans pour l’avenir.

Sophie décide de faire du bénévolat dans une résidence pour personnes âgées. Elle rencontre Irène, une octogénaire volubile, et Zachary, un technicien en loisirs. Petit à petit, elle fera la lumière sur ses doutes et ses insécurités et apprendra à se tailler une place, hors de l’ordre naturel des choses.

Quand ça ne va pas comme prévu...

L’envie d’écrire cette histoire est née lorsque Camille et son conjoint ont commencé à essayer d’avoir un enfant. «Ça ne fonctionnait pas au rythme de tous les autres autour de nous», révèle-t-elle, en entrevue téléphonique.

«Je suis quelqu’un de nature anxieuse, dans la vie, donc j’ai tendance à analyser tous les scénarios possibles et souvent à faire le focus sur le pire. Je me suis mise à me projeter dans une réalité où je ne pouvais pas concevoir et à réfléchir à quel impact ça pouvait avoir sur ma vie personnelle.»

Elle a commencé par traiter le sujet d’un point de vue personnel, puis l’a étendu à son entourage. «J’ai une amie qui ne veut pas d’enfants, c’est clair depuis plusieurs années qu’elle n’en veut pas. J’ai discuté avec elle de sa réalité et j’ai mis tout ça ensemble pour faire quelque chose de moins personnel et en faire une histoire.»

«Je trouvais que ces femmes qui décident de ne pas avoir d’enfants sont peu représentées dans la culture, dans les médias actuels, donc je voulais leur faire une place. Je voulais que leur histoire soit valide, qu’elle ait une place dans le paysage québécois.»

Un malaise

Camille Beauchamp parle de l’impact psychologique du diagnostic. «Il y a une pression sociale d’avoir des enfants et de fonder une famille. Mais il y a aussi toute la pression de se mettre une étiquette, de répondre aux attentes. Sophie se fait souvent demander si elle veut des enfants. Elle a à se justifier de son choix beaucoup plus que quelqu’un qui dit : “Oui, j’en veux”.»

Le fait qu’il y a des femmes qui ne veulent pas d’enfants suscite un malaise, ajoute-t-elle. «Il y a comme une incompréhension. Ça vient redéfinir le rôle d’une femme dans la société et il y a des gens pour qui c’est confrontant. L’histoire de Sophie est un mélange des témoignages de plusieurs personnes.»

♦ Camille Beauchamp est diplômée en communication et en travail social.