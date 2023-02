Le front et l’olive

Non, ce n’était pas la Covid, je me suis testé. Il s’agissait de la toute première gastro de ma vie. Il est à peu près temps. Pas agréable, mais quand même intéressant, surtout l’étonnant affaiblissement.

L’attaque est physique, psychique, cérébrale. Tout passe au négatif, c’est lourd. Tu tiens ton verre d’eau à deux mains, les Gravol ne sont pas « soulevables » et une soupe Lipton devient un grand projet. Tu te lèverais bien de table, mais le ventilateur au plafond est trop fort.

Dans le cerveau, sans le vouloir, tu te cherches un cancer, une cirrhose ou quelque chose d’incurable. Le front en chaleur, le reste en frisson. Ça prendrait un support pour le cellulaire ou la télécommande tellement ils sont devenus pesants, tes cheveux aussi sont écrasants. Oubliez la télé, les nouvelles à la télé, c’est un véritable supplice, la météo, une torture.

Il faut te donner un élan pour monter dans le lit et tu as l’impression que tu te ferais planter par un bébé naissant. Buvez du liquide, réhydratez-vous et dormez, dormez encore, disent-ils. Tu ne vaux pas cher la livre et ton rêve est un club sandwich avec des biscuits soda et une olive comme dessert. L’olive, c’est une petite et surtout pas de noyau.

ET TU REVIENS

Et tout à coup, ça revient. Ton visage passe du vert au blanc. Tu n’as plus le feeling d’avoir des métastases dans tes lunettes. Le système reprend le dessus et ton moral a monté la première marche de l’escalier en tenant la rampe à deux mains. Tu n’es pas prêt pour aller pelleter l’entrée, mais au moins, tu peux la regarder sans pleurer.

Alors, aujourd’hui, tu n’as qu’à appuyer ton front sur la fenêtre du salon et ta fièvre va sacrer le temps.

Même à moins 40, il y a toujours un beau côté.

T’AUSSI