Santé mentale: voici pourquoi il faut éviter de s'autodiagnostiquer en ligne

TDA/H, dépression, ou peut-être encore anxiété? Sur TikTok et autres médias sociaux de ce monde, des informations sur une variété de symptômes en matière de santé mentale affluent, se trouvant littéralement au bout de nos doigts. Ainsi, il peut parfois être tentant de s’autodiagnostiquer, ou encore tirer des conclusions hâtives au sujet de nos proches... Or, même avec la meilleure des intentions, cela peut entraîner de graves conséquences, et c’est pourquoi il est primordial de faire appel à un professionnel habilité à poser un tel diagnostic.

Sur les réseaux sociaux, des personnes qui semblent confiantes et souriantes se mettent en scène avec une assurance remarquable, livrant des conseils et affirmations en matière de santé psychologique à la vitesse grand V.

Certaines personnes pourraient vouloir s’en remettre aux avis supposément éclairés de ces personnes, et ainsi trouver les réponses qu’elles attendaient tant.

D’autant que nous cherchons parfois, à gauche et à droite, une explication rassurante à nos bobos, petits et gros. Et bien que l’on puisse trouver des pistes de réflexion et diverses sources d’information en ligne – d’une validité qui demeure variable –, la prudence est de mise.

La tentation de l’autodiagnostic

En matière de santé mentale, établir un diagnostic est d’une grande complexité, impliquant un ensemble d’éléments qu’il faudra analyser : observations comportementales, entrevues cliniques, évolution de la problématique dans le temps, historique de la personne, etc.

Dans certains cas, des tests scientifiques pourront être utilisés afin de contribuer au diagnostic, et les résultats qui en découlent devront à leur tour être bien analysés, mais aussi correctement interprétés.

En somme, ce diagnostic exige une analyse rigoureuse effectuée par un professionnel de la santé détenant la formation, les compétences et les connaissances nécessaires. Une saine distance critique est également importante. C’est d’ailleurs pourquoi il est interdit aux professionnels de la santé d’évaluer un proche... ou eux-mêmes.

Cela ne signifie pas qu’il faut arrêter de nous informer ou qu’il faut ignorer les maux qui nous affligent. Le désir de comprendre ce qui nous habite est plus que légitime, d’autant que nous demeurons notre meilleur baromètre. Nous pouvons souvent ressentir que nous allons moins bien, observer nos sautes d’humeur, nos réactions ou comportements inhabituels.

Par ailleurs, lorsqu’il est avisé et bienveillant, le regard de nos proches peut également être des plus pertinents lorsque nous ne sommes pas en mesure de prendre conscience ou réaliser ce que nous vivons.

En ce sens, ces observations sont d’une grande valeur, pouvant nous permettre d’aller chercher l’avis d’un professionnel habilité.

Si ces regards sont précieux, il y a toutefois un monde de différence entre le fait de porter une attention aux symptômes et poser un diagnostic en matière de santé psychologique. De plus, tirer les mauvaises conclusions en la matière comporte plusieurs risques, pouvant engendrer de la stigmatisation, générer un traitement qui n’est pas approprié, retarder le début du traitement adéquat... en plus de prolonger indûment une souffrance.

De l’importance du bon à diagnostic

Un bon diagnostic permet de prendre les bonnes décisions, de recevoir les bons soins, et parfois aussi, de mieux comprendre nos pensées ainsi que notre fonctionnement.

Tenter de trouver des explications à nos pensées et comportements est non seulement d’un grand intérêt, c’est l’affaire de tous. Mais tâchons d’éviter de sauter trop rapidement aux conclusions, exerçons notre sens critique et faisons preuve de prudence... Et gardons également en tête les nombreuses limites des informations que nous pouvons dénicher en ligne ou sur les médias sociaux.