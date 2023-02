L'inflation frappe l'habitation: des hausses de loyer salées sont prévues pour les locataires

Plusieurs locataires risquent de faire le saut lors du renouvellement de leur bail. À cause de l’inflation, certains logements verront leur loyer grimper de 10 à 15 %.

« Cette année, rares sont ceux qui n’auront pas des hausses mensuelles d’au moins 35 $ ou 40 $ sur leur loyer. On comprend qu’il y en a qui vont grafigner et on s’y prépare. On s’attend à beaucoup de contestations », dit Steve Forget, fondateur de Sherpa immobilier et propriétaire d’immeubles locatifs à Joliette et à Montréal.

Taxes municipales, chauffage, assurances, coûts de rénovation, frais de déneigement... L’inflation frappe aussi les propriétaires, qui n’ont d’autre choix que de répercuter ces hausses de coûts sur les loyers.

« Pour un de nos triplex, notre compte de taxes municipales vient d’augmenter de 2500 $. Un des locataires devra payer, juste pour la portion des taxes, environ 80 $ de plus sur son loyer mensuel. En plus, l’immeuble est chauffé au gaz naturel, qui est aussi plus cher cette année. Ajoute à ça la hausse des assurances et de l’entretien, et son augmentation de loyer sera d’environ 15 %. C’est gros, c’est près de 150 $ par mois », illustre Steve Forget, qui souligne qu’il s’agit d’un cas extrême et non de la norme.

« Une personne sur l’aide sociale qui se fait augmenter de 40 $ par mois, augmentation étalée sur un an c’est presque un chèque d’aide sociale qui part en augmentation de loyer », dit-il.

Économiser où on peut

Outre les hausses de taxes municipales, qui varient d’un endroit à l’autre, les principaux postes de dépenses qui augmentent pour les propriétaires sont les assurances, le chauffage et l’entretien, notamment les frais de déneigement, qui explosent eux aussi.

Environ un locataire sur quatre a signé un bail où le chauffage est payé par le propriétaire. Or, beaucoup de logements sont encore chauffés au mazout ou au gaz naturel, dont les prix ont fortement augmenté dans la dernière année. Quant aux assurances, le coût augmente de 20 % par année pour la plupart des immeubles, selon Steve Forget. L’inflation dans les coûts de construction fait en sorte qu’en cas d’incendie, par exemple, les valeurs de reconstruction sont ajustées à la hausse par les assureurs.

« Pour sauver des sous, on augmente nos déductibles dans nos contrats d’assurance. On est passé de 2500 $ à maintenant 5000 $, et bientôt ce sera 10 000 $. Pour absorber la hausse de l’assurance, on va prendre un risque supplémentaire. Tu sais, je pourrais simplement mettre des déductibles plus bas et refiler la hausse à mes locataires, mais je sais que leur capacité de payer est limitée », explique Steve Forget.

Difficile pour tout le monde

Marc-André Plante, dirigeant de la CORPIQ

En ce moment, c’est une période difficile pour les locataires, mais aussi pour les propriétaires locatifs.

« La majorité des hausses n’a rien à voir avec une décision du propriétaire. Ils ont le fardeau de refiler les coûts qu’ils subissent aux locataires », dit Marc-André Plante, directeur, Affaires publiques à la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (COPRIQ).

Ce dernier ajoute que 60 % de ses membres ont des taux variables sur leurs hypothèques, et que plusieurs se demandent en ce moment si ça vaut encore le coût de faire tous ces efforts...