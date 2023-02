Les quatre grandes étapes à suivre pour rebâtir son crédit

Lorsqu’on est très endetté, cela se conclut parfois par une proposition de consommateur ou une faillite. Comment rebâtir son crédit après un accident de parcours ?

Avoir un mauvais dossier de crédit a de nombreuses conséquences, et ce, à des niveaux insoupçonnés : emploi, assurances, taux d’intérêt consenti sur des prêts et marges, etc.

Mais avant tout, c’est notre crédit qui sera pénalisé, puisque les prêteurs et institutions financières auront tendance à moins nous faire confiance.

C’est pourquoi il est préférable de trouver des solutions à son endettement plutôt que de tout balayer sous le tapis.

Lorsqu’on opte pour une proposition de consommateur ou une faillite pour s’en sortir, y a-t-il des façons de reconstruire notre crédit ?

Heureusement oui, c’est possible, selon Pierre Fortin, syndic autorisé en insolvabilité et président de Jean Fortin et Associés.

1. VÉRIFIEZ VOTRE DOSSIER

Première étape : 30 jours après la fin de la faillite ou de la proposition de consommateur, obtenez votre dossier de crédit auprès des deux agences de crédit (Equifax et TransUnion).

Cette démarche est gratuite et peut être effectuée à partir de leur site internet. Pour en savoir plus et savoir comment procéder, consultez cette page de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.

« Il est important d’accéder à votre dossier pour vérifier que toutes les dettes qui devaient être incluses dans la faillite ou la proposition portent la mention “Incluse dans la faillite (ou proposition)”. Ainsi, elles ne figureront plus comme des dettes impayées », recommande Pierre Fortin, car il y a parfois des erreurs.

Si une inexactitude s’est glissée dans votre dossier, vous pouvez la faire rectifier en acheminant au bureau de crédit un formulaire de correction que vous trouverez sur leur site. Attention, car une erreur peut plomber votre dossier de crédit à votre insu.

« Bien souvent, le pointage peut remonter de plus de 50 points une fois que la situation a été corrigée », indique Pierre Fortin.

2. BIEN GÉRER LE CRÉDIT DONT ON DISPOSE ENCORE

Deuxième étape : prouvez à vos créanciers que vous êtes capable de gérer le crédit dont vous disposez encore.

« Pendant une faillite, il est possible de conserver certains prêts “garantis” si l’on est à jour dans les paiements, un prêt auto par exemple. Durant une proposition de consommateur, on peut, dans certaines circonstances, conserver sa carte de crédit. Ces sources de crédit continuent à apparaître dans votre dossier, et si les paiements sont effectués dans les temps et que l’utilisation de la carte est raisonnable, cela prouvera que vous êtes capable de gérer le crédit de façon responsable », mentionne le syndic.

L’hypothèque apparaît elle aussi dans notre dossier de crédit, mais elle ne jouera pas en notre faveur même si l’on respecte les paiements. En revanche, si l’on se retrouve en défaut de paiement, elle nuira à notre pointage.

3. ÉPARGNEZ POUR REGAGNER LA CONFIANCE

Troisième étape : après votre libération, regagnez progressivement la confiance de votre institution financière. Comment s’y prendre ? Pierre Fortin recommande d’épargner, par exemple dans un compte épargne, un CELI ou un REER. C’est la meilleure façon de regagner en crédibilité et démontrer que vous savez faire preuve de discipline.

4. SOYEZ PATIENT AVANT DE REDEMANDER DU CRÉDIT

Quatrième étape : ne vous précipitez pas et soyez patient avant de redemander du crédit. Un an après la faillite ou la proposition, et une fois que vous aurez épargné un montant, demandez à votre banque de vous accorder une marge de crédit.

« C’est un bon outil à avoir et elle ne coûte rien quand on ne s’en sert pas », mentionne Pierre Fortin. On pourrait aussi solliciter une carte de crédit ou un prêt, mais uniquement en cas de besoin.

Le premier accès au crédit est le plus difficile à obtenir et aussi le plus important. C’est pourquoi il ne faut pas se précipiter et consulter le conseiller financier de son institution financière pour savoir si on a des chances que notre demande soit acceptée. Car si l’on essuie un refus, il apparaîtra dans notre dossier pendant trois ans, ce qui vous nuira. Il faut donc avancer prudemment !

Dernier conseil : ne vous laissez pas séduire par les promesses d’entreprises qui offrent de rebâtir votre crédit. C’est non seulement inutile, mais aussi coûteux.