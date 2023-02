Les splendeurs de l'Égypte et de la Jordanie par la mer Rouge

Embarquement sur les eaux de la mer Rouge avec CroisiEurope pour un itinéraire de 8 jours particulièrement riche chevauchant l’Égypte et la Jordanie, afin de s’émerveiller tant de vastes richesses naturelles que de l’ingéniosité de la créativité humaine.

Des teintes d’orangé tapissent doucement le hublot. Au loin, on distingue la silhouette du port jordanien d’Aqaba baignant dans la lumière diffuse du matin.

La veille, c’est dans les eaux limpides et turquoises bordant Sharm El Sheikh, en Égypte, qu’a débuté l’itinéraire de cette croisière. Cette petite bourgade balnéaire ceint Naama Bay où nous avons pu admirer des fonds marins où folâtrent poissons-perroquets, anges et clowns autour des coraux.

Photo courtoisie, Marie-Ève Blanchard

Au retour à bord du «MV La Belle de l’Adriatique», nous avons assisté à une époustouflante danse d’un derviche tourneur avant de quitter le port égyptien en direction du golfe d’Aqaba. D’un côté, la péninsule du Sinaï se profilait alors que de l’autre se dessinaient les côtes de l’Arabie saoudite. Et puis, nous voilà aux abords de la Jordanie tandis qu’à quelques encablures se déploie Israël.

L’émotion est vive. Nous sommes aux portes de l’Orient et, au cœur des montagnes désertiques, une pure merveille nous attend.

Photo courtoisie, Marie-Ève Blanchard

Pétra, la cité vermeille

Il faut compter un minimum de deux heures trente d’autobus avant d’arriver au site archéologique, assurément l’escale la plus prometteuse de notre itinéraire. Lors du trajet, on découvre un peu la Jordanie qu’on s’imaginait avec ses paysages arides de roc et de poussières.

À l’arrivée, certains optent pour un cheval ou une voiturette électrique afin de traverser les 1,2 kilomètre du Sîq. À moins d’être limité par un souci de santé ou d’avoir follement envie de se la jouer à la Indiana Jones, il faut absolument parcourir cet étroit corridor aux couleurs d’ocre et de rose à pied. Car le Sîq se vit et se sent. Littéralement.

On pénètre la majestueuse gorge avec un mélange d’excitation et de fébrilité. Borné de part et d’autre de falaises culminant à quelque 80 mètres, le Sîq apparait comme une véritable cathédrale naturelle où la lumière dessine de mouvants tableaux. C’est époustouflant de beauté! Il suffit de s’arrêter, puis de tendre l’oreille pour entendre les parois rocheuses de grès rose enserrant le vaste canyon murmurer. On dirait qu’elles racontent les passages du peuple nomade. Elles laissent aussi deviner ces tombeaux qu’elles abritent et entrevoir un ingénieux système d’irrigation de l’eau lorsque la région était florissante. Il y a 2500 ans, Pétra était une véritable oasis au beau milieu du désert.

Au terme de la traversée apparaît enfin le «Trésor». Impossible de ne pas éprouver une forte émotion comme si on arrivait au terme d’un pèlerinage. Encaissé, superbement conservé, le Khazneh est d’une splendeur exceptionnelle avec sa superbe colonnade. Taillé à même le grès, le plus célèbre temple de Pétra ouvre sur l’envoûtante cité nabatéenne. On y découvre alors les impressionnants temples, maisons troglodytes, tombeaux et théâtre et rapidement on réalise qu’on ne fera qu’effleurer bien sommairement les mystères de cette cité antique.

Photo courtoisie, Marie-Ève Blanchard

Étonnant Wadi Rum

Le lendemain, nous avons rendez-vous avec un vaste désert orangé. Dès le moment où on l’aperçoit, on comprend qu’il diffère de ses homologues tel que le Sahara de par ses djébels rougeoyants et ses falaises de grès.

À l’orée du Wadi Rum, nous montons dans des 4x4. Les plus aventuriers d’entre nous regrettent peut-être de ne pas se prêter à un trek, une méharée à dos de dromadaire ou un bivouac. N’empêche, ce type de véhicule est parfait pour l’exploration compte tenu du temps dont on dispose et nous permet d’embrasser assez large : ascension d’une dune, pétroglyphes nabatéens symbolisant des dromadaires et relatant la vie nomade, thé avec les Bédouins aux abords d’une sculpture taillée à même la pierre à l’effigie de Lawrence d’Arabie et un excellent repas de spécialités locales et de café traditionnel à la cardamome.

De retour à bord du petit navire intimiste, après un superbe coucher de soleil, les plats de kebbeh, maklouba et konofa viendront aussi rappeler à nos papilles ces superbes moments jordaniens.

Photo courtoisie, Marie-Ève Blanchard

Fascinante Égypte antique

Voilà deux nuits que nous sommes amarrés au port d’Hurghada. Après une matinée de paisible navigation et une courte exploration de la ville en après-midi la veille, nous voilà fin prêts avant l’aube. La journée sera longue : pour gagner Louxor il faut compter un minimum de quatre heures trente.

Après le désert, d’étonnants paysages verdoyants où se cultivent canne à sucre, papyrus et dattes viennent se déployer le long d’un canal d’irrigation du Nil. Une fois à la Thèbes antique, l’excitation nous gagne. On oublie illico la fatigue à la vue des deux immenses Colosses de Memnon.

La nécropole thébaine s’étend derrière, dans ces montagnes de calcaire aux formes pyramidales. Dans la Vallée des Rois, 64 tombeaux ont été creusés, dont 25 sépultures de pharaons, lors du Nouvel Empire afin que ces mausolées souterrains demeurent à l'abri des regards et ne soient pillés.

Au-delà, ce sont des trésors d'architecture! La descente au cœur du tombeau de Ramsès IV est saisissante avec ces hiéroglyphes colorés et l’arrivée au sarcophage. Mais c’est assurément la tombe de Séthi 1er qui impressionne le plus de par sa profondeur et sa grandeur, ses bas-reliefs peints partout, ses colonnes et ses plafonds astronomiques. Fascinant !

Nous traverserons finalement le Nil d’une rive à l’autre afin d’aller admirer le célèbre temple de Karnak. Après la magnifique et solennelle « avenue des sphinx » se déploie un véritable joyau architectural. « C’est la plus grande salle hypostyle au monde avec ses 134 colonnes », précise notre guide. Au cœur de cet immense complexe dédié à Amon et composé de ruines de temples et de chapelles, le gigantisme de cette forêt de colonnes que soutenait autrefois une toiture ne peut laisser quiconque indifférent. C’est époustouflant.

En soirée, on retrouvera finalement une dernière fois notre navire pour une dernière nuitée avant le retour. On s’endormira portés par ces merveilles qu’on put admirer nos pupilles lors des dernières journées, complètement fascinés tant par la créativité de la nature que par celle l’homme.

Photo courtoisie, Marie-Ève Blanchard

Infos pratiques

«Le MV Belle de l’Adriatique» est un élégant navire de 4 ponts et seulement 99 cabines.

Cet itinéraire est offert en février, mars, novembre et décembre 2023. Consultez le site de CroisiEurope ou un conseiller en voyage.

Une fois par mois, il est possible d’ajouter un pré-programme de 3 jours et 2 nuits au Caire, avec visite de la pyramide de Kheops, de la nécropole de Saqqarah et du musée du Caire.

Un visa est indispensable pour l’Égypte. Faites vos démarches ou bénéficiez du service visa de la compagnie.

Cet itinéraire propose d’autres excursions dont le monastère Sainte-Catherine au pied du Mont Sinaï.

La pension est complète (hors excursions) et comprend les boissons.

Info: www.croisieurope.com

L’itinéraire

Croisière: «Les trésors de la mer rouge entre Égypte et Jordanie»

Durée: 8 jours / 7 nuits - excursions optionnelles

Jour 1 : Embarquement à Sharm el Sheikh, Égypte.

Jour 2 : Découverte des fonds marins de Naama Bay. Navigation vers Aqaba, Jordanie.

Jour 3 : Escale à Aqaba – Exploration du désert de Wadi Rum.

Jour 4 : Découverte de Pétra.

Jour 5 : Navigation en mer sur la mer Rouge.

Jour 6 : Escale à Hugardha, Égypte - La vallée des rois et le temple de Karnak. Navigation de nuit.

Jour 7 : Retour à Sharm el Sheik – Visite du monastère Sainte-Catherine.

Jour 8 : Débarquement.