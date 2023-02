Match des étoiles de la LNH: Kevin Hayes réalise l’un des souhaits de son frère Jimmy

SUNRISE | Il y a toujours des histoires humaines qui se cachent derrière un nom et un numéro au dos d’un chandail. Au Match des étoiles, Kevin Hayes incarne cette réalité.

• À lire aussi: Match des étoiles: la LNH déçoit avec son concours d’habiletés

• À lire aussi: Aucun francophone au Match des étoiles: aberration et manque de respect!

• À lire aussi: Match des étoiles: Nick Suzuki a joué cinq trous avec Corey Conners à la veille du concours d’habiletés

À 30 ans, Hayes participe à sa première Classique des étoiles comme unique représentant des Flyers de Philadelphie. Mais il y a plus qu’une simple invitation.

Le 23 août 2021, Hayes a vécu le deuil de son grand frère, Jimmy.

Ancien ailier des Blackhawks, des Panthers, des Bruins et des Devils, Jimmy avait été retrouvé mort dans sa maison de Milton, au Massachusetts. Quelques mois plus tard, l’autopsie du corps a permis de comprendre qu’il avait fait une surdose de fentanyl et de cocaïne.

Le père des frères Hayes s’était confié au Boston Globe pour parler de la dépendance de Jimmy liée à sa consommation de pilules antidouleur (painkiller). Il désirait sensibiliser d’autres athlètes aux dangers de cette pratique.

À la veille du concours d’habiletés, Kevin avait le sourire au visage en rappelant l'un des derniers vœux de son grand frère.

«Vous avez probablement entendu mon histoire. Mais mon frère m’avait dit avant son départ tragique qu’il voulait me voir participer un jour à un Match des étoiles. Il croyait que c’était une étape logique dans ma carrière. J’ai réalisé son désir. Je suis heureux.»

Avec son neveu

En 50 matchs cette saison avec les Flyers, Hayes a obtenu 45 points (15 buts, 30 passes). Il est l’un des moteurs offensifs de John Tortorella.

Pour sa présence à Fort Lauderdale et à Sunrise en Floride, Hayes a invité son neveu de 3 ans, Beau.

«C’est mon premier Match des étoiles, c’est un moment assez cool, a-t-il rappelé. Beau est avec moi, il est heureux. Il ne connaît pas tous les joueurs, mais en connaît plusieurs parmi nous. Je trouve ça incroyable de pouvoir partager cette semaine avec ma famille. Comme son père Jimmy, Beau adore vraiment le hockey.»

«J’ai traversé deux années très étranges. Il y a eu le décès de Jimmy, qui était mon frère et mon meilleur ami, mais j’ai aussi subi plusieurs blessures. J’ai passé beaucoup de temps à l’infirmerie. Cette nomination au Match des étoiles représente un beau cadeau pour tout le travail que j’ai réalisé. Je remercie mon entourage: ma fiancée, mes amis et ma famille.»