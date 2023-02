Mode de stars: les silhouettes monochromes à la semaine de la couture

Selon le calendrier des semaines de la mode, la fin janvier est le moment de présenter les collections haute couture à Paris. Le moment est donc plus qu’opportun, car nous sommes à quelques semaines de la cérémonie des Oscars. Les amies de la maison et les stars en lice pour un prix descendent dans la Ville lumière question de zyeuter de la première rangée les plus récentes créations des couturiers. Pensez à Valentino, Chanel, Jean Paul Gaultier, Armani, Fendi, pour ne nommer qu’eux.

L’art de concevoir des vêtements est à son sommet dans les ateliers de couture, alors que chaque pièce est faite à la main. Bien sûr, les robes du soir font rêver, mais l’offre est beaucoup plus grande, comprenant des pièces pour le jour. Le choix des tenues des invitées n’est donc pas anodin et sonne le ton de la vision de la saison. À en juger par les différentes silhouettes, les looks monochromes se veulent le conseil à suivre.

Et on ne s’en prive pas, car cette approche stylistique est facilement interprétable.

Amber-Valletta

Photo Getty Images

Tout comme le camel, le gris confère un air élégant et luxueux à un look. En l’occurrence cette combinaison chandail col cheminée gris souris, pantalon d’une nuance plus foncée et caban gris moyen adoptée par Amber Valletta chez Fendi couture.

Shalom Harlow

Photo AFP

Un esthétisme japonisant émane de ce look Fendi que Shalom Harlow a su égayer d’une lèvre tomate. La palette tout en douceur des différentes pièces compose une silhouette fluide.

Kylie Minogue

Photo Getty Images

La chanteuse Kylie Minogue a agencé son smoking pailleté or Valentino à une blouse jaune citron et démontre du même coup la joyeuse association du jaune et du or.

Carla Bruni

Photo Getty Images

Le secret d’une silhouette toute noire est la juxtaposition de textures, comme le démontre ici si bien Carla Bruni au défilé Armani Privé.

Rachel Zegler

Photo AFP

Sa tenue Christian Dior est hors saison, mais Rachel Zegler nous projette vers des jours plus chauds alors qu’un look sable texturé sera le bienvenu sous les chauds rayons du soleil.

Rita Ora

Photo AFP

Les pièces classiques sont revisitées, comme ce manteau Fendi qui semble être porté à l’envers par la chanteuse Rita Ora.

Doja Cat

Photo Getty Images

La chanteuse Doja Cat, en lice pour cinq prix aux Grammys, s’est surpassée au défilé Schiaparelli alors que sa maquilleuse Pat McGrath et son équipe ont recouvert son corps de plus de 30 000 cristaux rouges, le tout coordonné à sa robe, son étole et ses bottes.

Rosie Huntington-Whiteley

Photo Getty Images

Il suffirait de retirer les poignets de plumes pour que ce tailleur passe du soir au jour. Un look impeccable signé Valentino et incarné par Rosie Huntington-Whiteley.

Sarah Paulson

Photo AFP

Les vestes aux coupes amples et les pantalons larges constituent le tailleur du moment. Sarah Paulson a opté pour un modèle Valentino et l’approche à même la peau, accessoirisée de multiples colliers et d’un petit sac à main.

Kerry Washington

Photo AFP

Lorsque l’on pense aux silhouettes monochromes, on tend souvent vers les couleurs neutres, mais comme le démontre Kerry Washington au défilé Fendi, elles peuvent être vivifiantes. L’actrice a opté pour un chandail duveteux, une jupe de satin et un mini-sac vert néon.

Sofia Carson

Photo Getty Images

Sofia Carson a choisi un manteau festif argent pour découvrir la collection Valentino. Retenez que paillettes argentées, clous et cristaux font bon ménage!!!