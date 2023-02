Pénurie de vétérinaires: trop de candidats bloqués

Les cohortes de la Faculté de médecine vétérinaire (FMV) de l’Université de Montréal auraient dû être augmentées il y a des années, ce qui aurait probablement évité à bien des propriétaires d’animaux de se retrouver sans vétérinaires, estiment plusieurs professionnels en santé animale.

Débordés de demandes, les vétérinaires et gestionnaires de cliniques se démènent comme ils le peuvent pour offrir des services au plus grand nombre de patients.

Depuis juin 2020, le Dr Alain Chénard est le seul vétérinaire à couvrir les MRC de La Matanie et de la Haute-Gaspésie, un territoire de plus de 200 km. Il était débordé avant la pandémie et les nombreuses adoptions qui ont suivi pèsent davantage sur ses épaules.

«Il a fallu que je refuse de nouveaux clients», se désole-t-il.

PHOTO D’ARCHIVES AGENCE QMI, DOMINIQUE FORTIER Le Dr Alain Chénard

À son avis, le contingentement à la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal pose problème. Près d’une centaine d’étudiants sont admis annuellement, pour environ 1000 candidatures.

«Faudrait augmenter les admissions. Et avant que ça paraisse, ça peut prendre une dizaine d’années», observe le Dr Chénard.

Le vétérinaire a dû faire des choix dans sa pratique, afin de pouvoir répondre aux nombreuses demandes de consultations. «Je ne stérilise plus les chiens», poursuit-il.

LE TRIAGE COMME SOLUTION

Un système de triage à l’ouverture de la clinique a été instauré et ce sont les cas les plus pressants qui sont priorisés.

«Ça devient plus lourd comme médecine, laisse tomber le vétérinaire. On sent que les gens ont de la frustration. C’est une charge émotive de plus.»

La Dre Anne Fortin, de la clinique Daubigny à Québec, abonde dans le même sens. «Les cohortes auraient dû être augmentées bien avant», lance-t-elle. L’urgentologue souligne qu’il n’y a pas que l’adoption de masse qui se fait ressentir, mais aussi toute la médecine preventive qui a été mise de côté durant les quarantaines.

«On a essayé de rattraper les listes d’attente, mais ça fait en sorte que certains établissements refusent les nouveaux patients.»

Christine Theoret, doyenne de la Faculté de médecine vétérinaire, indique d’emblée qu’elle augmenterait les cohortes, si elle le pouvait.

«Nous n’avions pas de données probantes [pour] convaincre le ministère de l’Enseignement supérieur à financer plus de places», précise-t-elle.

LA SPA VOUDRAIT AIDER

À cet effet, l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec (OMVQ) souligne qu’un comité travaille à établir un portrait plus clair de la situation et ainsi présenter des données précises aux instances concernées.

À la Société protectrice des animaux de Québec (SPA), des gens appellent régulièrement pour avoir accès aux soins des vétérinaires du refuge.

Les disponibilités le permettraient, selon Félix Tremblay, directeur général de la SPA.

«Si les refuges avaient le droit de donner des soins au public, c’est comme si tu ajoutais – du jour au lendemain – une quarantaine de vétérinaires dans les cliniques au Québec», laisse tomber M. Tremblay.

L’OMVQ se dit favorable à cette solution. Or, le Code des professions empêche les professionnels de dispenser ses services au public au sein d’un OBNL.

–Avec Dominique Lelièvre

DES SPÉCIALISTES CONSTERNÉS

«On est dans la même situation que les hôpitaux de médecine humaine. Les gens se présentent à l’urgence, plutôt que de se rendre chez leur médecin de famille.»

—Dr Sébastien Kfoury, vétérinaire pour le groupe Vet et Nous

«On n’est pas habitué à refuser des gens. C’est certain que ça fait une grosse pression. On se fait ramasser au moins une fois par jour par des personnes qui ne comprennent pas qu’on ne puisse pas prendre leur animal en charge.»

—Camille Boilard, technicienne en santé animale à la clinique vétérinaire du Boisé, au Saguenay

«On a même fait des chirurgies de clients qui descendaient de l’Abitibi. Là-bas, les gens attendaient unanoudeux.»

—Julien Sylvestre, gestionnaire à l’hôpital vétérinaire Sainte-Agathe-des-Monts

«J’ai vu des gens de Baie-Comeau venir pour des cas non urgents, car il n’y avait pas de capacité en région. Les centres d’urgence ont été inondés de cas qui n’en étaient pas. C’est comme les humains, ça cause encore plus de délais.»

—Dre Anne Fortin, de la clinique Daubigny à Québec