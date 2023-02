Planète soccer: Nice interdit à Marseille

Les partisans de foot européens ont la réputation d’avoir le sang chaud et c’est encore plus vrai quand il est question d’un match entre deux équipes qui sont proches géographiquement.

On n’est donc pas surpris d’apprendre que les fans de l’OGC Nice seront interdits de séjour au Vélodrome de Marseille pour le match contre l’Olympique dimanche soir.

C’est un arrêté préfectoral qui interdit la présence des partisans niçois dans la région marseillaise ce week-end.

« Aucun supporter du Gym ne pourra effectuer le court déplacement en Provence pour pousser les Aiglons, a révélé le club niçois plus tôt cette semaine. Un arrêté préfectoral stipule que “du dimanche 5 février 2023 a 8 h au lundi 6 février 2023 a 4 h, il est interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’Olympique Gymnaste Club de Nice ou se comportant comme tel, d’accéder au stade Orange Velodrome et de circuler ou de stationner sur la voie publique dans les 1er, 2e, 6e, 7e et 8e arrondissements de la commune de Marseille.” »

Riposte

Il faut voir le contexte pour mieux comprendre pourquoi la classe politique de Marseille agit ainsi.

Les deux villes sont situées à 200 kilomètres l’une de l’autre, il s’agit donc d’un court déplacement, ce qui incite de très nombreux partisans à le faire puisqu’ils peuvent rentrer à la maison une fois le match terminé.

Une bonne rivalité oppose les deux équipes même si Marseille (3e) est bien devant Nice (10e) au classement de la Ligue 1.

En fait, on comprend qu’il s’agit d’une riposte puisque les partisans marseillais n’avaient pas été accueillis à Nice lors du match aller en août dernier.

Des précédents

On comprend les autorités d’être sur leurs gardes puisqu’il y a déjà eu des affrontements entre les partisans des deux équipes par le passé.

On n’a d’ailleurs pas à remonter bien loin dans le temps pour en trouver.

En août 2021, un match entre les deux équipes s’est terminé dans le tumulte à Nice. Alors qu’il restait un quart d’heure à jouer, le milieu de terrain Dimitri Payet de l’OM a été atteint dans le dos par une bouteille lancée à partir d’un groupe de partisans niçois.

En guise de réplique, Payet a lancé la bouteille dans la foule et des partisans niçois ont envahi le terrain.

L’arbitre a rapidement décidé de suspendre le match et de renvoyer les deux équipes aux vestiaires alors que l’OGC menait 1 à 0. L’OM n’est jamais revenu sur le terrain.

Des blessés

Si on se fie à des photos de l’incident qui ont circulé par la suite, trois joueurs marseillais ont subi des blessures aux mains des partisans niçois.

Outre Payet, qui avait des égratignures dans le dos, ses coéquipiers Matteo Guendouzi et Luan Peres portaient des marques d’étranglement dans le cou.

Comme l’Olympique de Marseille n’est jamais retourné sur le terrain, il s’est vu octroyer une défaite par défaut de 3 à 0.

Mais c’était sans compter sur la commission de discipline de la Ligue 1.

Nice s’est ainsi fait retirer deux points de classement. L’équipe de la Côte d’Azur a aussi été contrainte de jouer trois matchs à huis clos et la rencontre face à Marseille a été reprise dans un lieu neutre.

Le petit frère

Quand on analyse cette rivalité, on réalise qu’elle est plus présente d’un côté que de l’autre.

En effet, Nice semble souffrir du complexe du petit frère et vivre ce derby plus intensément.

Alexy Bosetti, qui a porté les couleurs niçoises de 2012 à 2017 l’a confirmé à RMC Sports en 2014. « On déteste plus l’OM qu’eux nous détestent. »

Pour les Marseillais, les rivalités sont beaucoup plus intenses avec l’autre Olympique (Lyon) et surtout avec le Paris Saint-Germain.

D’ailleurs, les observateurs s’entendent pour dire que le derby national en France, c’est celui entre l’OM et le PSG.

UN COUP DU HAZARD

Photo d'archives, AFP

Le PSV Eindhoven a perdu de gros morceaux lors de la dernière fenêtre de transfert avec les départs pour l’Angleterre de Cody Gakpo et Noni Madueke. Le club néerlandais qui occupe actuellement le troisième rang de l’Eredivisie cherchait à combler un vide en attaque. C’est finalement le frère d’Eden Hazard, Thorgan, qui va venir prêter main forte en vertu d’un prêt du Borussia Dortmund où il avait peu joué cette saison, ne participant qu’à 14 matchs. Il n’y a toutefois pas d’option d’attachée à l’entente.

MENDY ABSENT PLUSIEURS SEMAINES

La guigne semble s’acharner sur les arrières gauches français. À la Coupe du monde, c’est Lucas Hernandez qui s’est bousillé le ligament croisé antérieur gauche dès le premier match contre l’Australie. Dans les derniers jours, c’est Ferland Mendy, du Real Madrid, qui s’est blessé à la jambe gauche lors du quart de finale de la Copa del Rey contre l’Atlético Madrid. La blessure musculaire pourrait lui faire rater jusqu’à deux mois d’activités. On sait déjà qu’il sera hors combat pour la Coupe du monde des clubs qui aura lieu au Maroc du 7 au 11 février.

EVERTON A FIGÉ

Depuis sa création, en 1887, Everton n’a passé que quatre saisons en seconde division anglaise. La dernière ? En 1953-54. Depuis, le club de la région de Liverpool se maintient généralement dans le Top 10 de la Premier League. Cette saison, les choses ne vont pas comme prévu et Everton est menacé de relégation avec une 19e position et 15 points, à égalité avec Southampton qui est bon dernier. Pis encore, à part perdre Anthony Gordon aux mains de Newcastle au cours de la fenêtre de transfert de janvier, Everton n’a pas été en mesure de s’améliorer. Selon Sky Sports, le club se serait fait dire non par Hakim Ziyech, Conor Gallagher, Olivier Giroud, Michy Btashuayi et Beto, pour ne nommer que ceux-ci. Ça sent la fin de saison où l’on s’accroche du mieux qu’on peut.

LE PSG EST À CRAN

Photo d'archives, AFP

Le Paris Saint-Germain trône au sommet du classement de la Ligue 1, mais pour une raison qu’on s’explique mal, les joueurs sont à cran. Depuis la reprise des activités, le PSG a subi deux expulsions en cinq matchs et paraît plus crispé qu’à l’habitude. Neymar, qui ne rechigne pas au jeu physique, a même reçu son dixième carton jaune de la saison la semaine dernière dans un match de quart de finale de Coupe de France contre le Pays de Cassel, une équipe qui évolue en Régional 1, le sixième palier du foot français. Marco Verratti fait dans la surenchère avec trois matchs depuis le 28 décembre dans lesquels il a soit reçu un carton jaune ou un carton rouge. Et à cela, on ajoute la blessure à la cuisse qui tiendra Kylian Mbappé hors du terrain pour au moins trois semaines.

Matchs à surveiller

PREMIER LEAGUE

Everton vs Arsenal

Aujourd'hui

Everton tente d’éviter la relégation et va devoir se battre à chaque match d’ici la fin de la saison. Cette visite chez les Gunners est un bon test pour le club de Liverpool.

BUNDESLIGA

Mainz 05 vs Union Berlin

Aujourd'hui

Les Berlinois n’ont qu’un point de retard sur le Bayern Munich. Ce match à la maison contre une équipe de milieu de classement est une bonne occasion de mettre la pression sur les Bavarois qui seront en déplacement à Wolfsburg dimanche.

LIGUE 1

Lens vs Brest

Demain

Lens est sur une lancée de onze matchs sans défaite et va tenter de la poursuivre contre une équipe qui tente de s’éloigner de la relégation.

SÉRIE A

Lazio vs Hellas Vérone

Lundi

Vérone, qui occupe le 18e rang de la Serie A, est toujours dans la zone de relégation à cinq points de Spezia et du salut. Ce duel contre le troisième au classement est un défi pour tester la force de caractère et la qualité de cette équipe.