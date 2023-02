Psycho: mon enfant est hypersensible

Certains enfants ont des débordements émotifs qui peuvent parfois étonner leurs parents, qui ne comprennent pas forcément les besoins attachés à un tel comportement. L’hypersensibilité des enfants peut être une caractéristique de ces difficultés à gérer leurs émotions.

Martine a une fille de 8 ans, Amandine, et un garçon de 5 ans, Auguste, qui n’ont pas eu un parcours identique. «Auguste a toujours été intense dans ses émotions depuis sa naissance. Bébé, il pleurait énormément, il voulait souvent être dans nos bras. C’était vraiment difficile.»

Les mois passaient, mais Auguste était toujours plus demandant jusqu’à l’âge de 20 mois où il a fait sa première grosse colère de frustration. «Je m’en souviens exactement. On rentrait du chalet et on lui a demandé d’enlever ses chaussettes parce qu’il avait marché dans l’eau qui avait coulé de ses bottes d’hiver. Sa réaction a été démesurée, à tel point que je suis restée surprise, sans réaction. Mon mari, qui déchargeait la voiture, est arrivé en courant en pensant qu’il était arrivé un accident ou quelque chose de grave. Auguste était dans un état incroyable, et semblait lui-même surpris de la colère qui le submergeait.»

À la suite de cette première crise, d’autres, nombreuses, ont suivi, mais Martine et son mari n’étaient pas bien outillés pour y faire face. «Notre réaction était de le gronder ou même de le punir en l’isolant dans sa chambre, mais c’était comme si on jetait de l’huile sur le feu.»

Avec le temps, Martine a commencé à analyser ce qui pouvait conduire à ce genre de colère et a tenté différentes approches pour voir ce qui pouvait mieux fonctionner pour le calmer ou du moins atténuer ses débordements.

«Je me suis aperçue qu’en plus des petites frustrations ou des événements impromptus qui ne faisaient pas son affaire, il y avait des signes précurseurs. Quand sa sœur jouait au piano, il se mettait les mains sur les oreilles. Il ne voulait plus porter certains tee-shirts, il avait une réaction hystérique à la moindre égratignure, ou encore le moindre changement à l’horaire pouvait le faire basculer instantanément.»

Martine a fait des recherches et a rapidement concentré ses lectures sur l’hypersensibilité chez les enfants. «Ça m’a soulagé de voir que mon fils était juste en réaction à une trop grande sensibilité multifactorielle. On a été chercher un diagnostic qui nous a aussi révélé qu’il avait un TDA (trouble du déficit de l’attention), sans hyperactivité. Ça ne change rien à son quotidien, mais on sait mieux comment réagir quand ça dérape, et on sait surtout que ce n’est pas un enfant colérique ou méchant. Il reçoit juste trop d’informations en même temps qu’il n’a pas la capacité de gérer.»

Comment aider un enfant hypersensible?

L’hypersensibilité est un état douloureux pour les enfants. Ils ont besoin d’un environnement calme, rassurant et prévoyant. Lorsqu’on sent un débordement arriver, on peut l’aider à mettre des mots sur ce qu’il ressent, sur ses émotions, afin qu’il prenne conscience de ce qui se passe en lui. Les enfants hypersensibles doivent avoir un quotidien allégé. On limite leur emploi du temps, on leur donne du temps pour relaxer, on veille à ce qu’ils dorment suffisamment et on leur fait pratiquer une activité sportive pour les aider à se défouler.