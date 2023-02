Soins vétérinaires difficiles d'accès: des éleveurs refusent de vendre des animaux sans dossier actif

Certains éleveurs vont jusqu’à refuser de vendre un animal s’il n’a pas déjà de dossier actif chez le vétérinaire.

«Les clinique sont débordées, avant de vendre un chiot, je demande à mes clients s’ils ont un vétérinaire», explique Carole falcon, propriétaire de Landstar Shelties situé à Mascouche.

La propriétaire préfère garder plus longtemps un chien que de le vendre sans qu’un professionnel puisse en prendre en prendre soin.

De telles mesures établies par les éleveurs peuvent éviter des abandons inutiles, puisque la SPCA de Montréal calcule que le tiers des animaux qui ont été confiés à l'organisme, dans la dernière année, l'étaient pour des raisons médicales.

«C'est vraiment crève-cœur, mais on voit souvent des gens dans cette situation», explique Me Sophie Gaillard, directrice par intérim et directrice de la défense des animaux à la SPCA de Montréal.