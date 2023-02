Un froid glacial pour la quasi-totalité du Québec

Malgré le froid intense qui s’annonce, c’est sous le soleil que la plupart des Québécois se réveilleront samedi, lequel sera accompagné de quelques nuages dans certains endroits de la province.

Ce sera le cas pour le grand Montréal et ses régions limitrophes, soit les Laurentides, Lanaudière et la Montérégie. Les vents doivent également atteindre jusqu’à 20 km/h avec des rafales dans ces régions. La Mauricie et le Centre-du-Québec verront des conditions similaires.

Les nuages se feront un peu plus ressentir en Estrie et en Chaudière-Appalaches, où les risques d’averses de neige vont par ailleurs augmenter de façon importante. L’Abitibi-Témiscamingue sera elle aussi ennuagée pour la journée, tout comme les villes de Baie-Comeau et de Sept-Îles sur la Côte-Nord.

Les averses de neige se feront toutefois bien présentes dans l’est du Québec, par exemple dans le Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, ainsi qu'aux Îles-de-la-Madeleine.

Pour le Saguenay, on peut s’attendre à un dégagement nuageux en matinée, tandis que le Lac-Saint-Jean verra davantage de soleil.

Les basses températures, qui atteindront -30 °C dans la plupart des régions du Québec, entraîneront des engelures après une exposition au froid de cinq et dix minutes.