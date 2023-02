Ça y est, c’est reparti, mon kiki. La 31e Foire internationale du livre de La Havane aura lieu très bientôt, soit du 9 au 19 février prochain. Vacanciers de Varadero, La Havane est à moins de trois heures de votre lieu de vacances, et une escapade dans la capitale cubaine vous mettra en contact avec la culture cubaine. La culture populaire aussi bien que la culture littéraire. Tous les jours, des excursions sont organisées vers La Havane à partir de votre hôtel. Pourquoi ne pas en profiter?

Après le Mexique l’an dernier, c’est au tour de la Colombie d’être le pays à l’honneur. Une Colombie nouvelle, pourrait-on dire, engagée dans un processus de paix avec le nouveau gouvernement de gauche, après des décennies de guerre civile qui a fait des milliers de morts. La patrie de Gabriel Garcia Marquez nous apparaît soudainement sous un nouveau jour, beaucoup plus sympathique et attirante. Mais la Colombie ne sera pas seule parmi les exposants venus de l’extérieur de l’île. On pale d’une quarantaine de pays parmi les 120 exposants, alors que la Colombie enverra une vingtaine d’écrivains et artistes divers, en plus de la première femme à être élue vice-présidente de ce pays, Francia Márquez, qui chapeautera la délégation colombienne.

Les organisateurs de cette 31e Foire du livre ne sont pas peu fiers de présenter cet événement multiculturel majeur (multiculturel pas dans le sens trudeauiste mais dans le sens multifacettes), dans un contexte particulièrement difficile pour la plus grande île des Antilles. Un véritable tour de force qu’on pourra apprécier dans un décor sublime, campé sur un site historique, la Forteresse San Carlos de la Cabaña, érigée sur un promontoire, dans la baie de La Havane. Un salon du livre en plein air, qui dit mieux?

La foire du livre est un événement très couru. On y vient en famille pour y découvrir la nouveauté du jour, qu’il s’agisse d’un ouvrage romanesque, historique, politique, scientifique, poétique, jeunesse, culinaire, etc., mais aussi pour les concerts qui y sont offerts. C’est aussi l’occasion de découvrir les spécialités culinaires du pays à l’honneur.Une recette infaillible.

Cette année, le salon du livre est consacré à la « lecture inclusive » et plusieurs conférences auront lieu sur les changements majeurs qui s’opèrent actuellement dans le monde de l’édition avec les nouveaux formats de lecture. On parle d’une véritable révolution, aussi importante que celle de l’imprimerie.

Après La Havane, la Foire du livre se transportera, en mars, dans plusieurs autres grandes villes du pays, 16 en tout, à travers l’île d’est en ouest.

Accès difficile à Internet

Les touristes québécois qui séjournent dans l’île ont sûrement remarqué que l’accès à Internet est souvent difficile depuis quelque temps et parfois très lent. On se demande toujours si on est le seul dans cette situation ou si c’est dû à notre téléphone ou à notre emplacement. Les autorités de la compagnie téléphonique nationale Etecsa viennent de faire le point sur cette situation. Ne cherchez plus midi à quatorze heures, votre téléphone n’est pas en cause. Ces difficultés sont dues à une trop grande consommationet à une incapacité à répondre à la demande en forte croissance. Il y a congestion «aux heures de pointe». Actuellement, 6,7 millions d’usagers se connectent via leur téléphone cellulaire.

La situation devrait s’améliorer d’ici peu car un deuxième câble sous-marin vient de s’ajouter au réseau Alba qui partait du Venezuela. En effet, la compagnie téléphonique française Orange vient d’ajouter un second câble de fibre optique, qui part, lui, de la Martinique, au sud, et qui rejoint Cuba à la hauteur de la ville de Cienfuegos.Soulignons que les États-Unis avaient précédemment refusé la demande de Cuba de relier l’île à partir de la Floride. Cuba ne possède qu’un câble sous-marin, alors que la majorité des îles des Caraïbes en possède plusieurs. La phase maritime est maintenant achevée et on travaille actuellement sur la partie terrestre. Il faut donc prendre notre mal en patience. Le meilleur est à venir en avril, dit-on. Par ailleurs, une nouvelle liaison aérienne reliera la Martinique à Cuba à partir du mois de mars.