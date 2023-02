Animaux de compagnie: l’éduchateur Daniel Filion et Keiko

L’éduchateur Daniel Filion nous présente son magnifique chat Keiko, un Main Coon mâle âgé de 5 ans.

1. Quelle est la raison qui vous a poussé à avoir ce chat?

Bien que nous recommandions chez Éduchateur d’adopter des chats de refuge, je m’étais rendu compte que pour avoir plus de chance d’être invité à la télévision, ça prenait généralement de beaux chats de race. J’étais en début de carrière et, comme je souhaitais pouvoir être invité plus souvent à la télévision à titre d’Éduchateur, j’avais fait une requête officielle à un éleveur de Main Coon que j’estime beaucoup pour un chat bien spécial. Je cherchais un Main Coon avec une attitude particulière : un chat aventurier qui n’a peur de rien. Il est arrivé dix ans plus tard...

2. Racontez-nous dans quel contexte Keiko est arrivé chez vous?

Donc, dix ans plus tard, soit en janvier 2018, ma conjointe Josine apprend qu’elle a un cancer du sein. Nous sommes catastrophés comme vous vous en doutez bien. Le jour de son premier traitement de chimiothérapie, l’éleveur m’appelle pour me dire que ça y est ! Le chat qu’il nous faut est arrivé. Tous les experts vous diront qu’ils ne suggèrent pas d’adopter un animal pendant une période difficile comme celle-là et c’est tout à fait logique. Cependant, je travaillais à domicile alors, on a pesé le pour et le contre et quand l’éleveur nous a envoyé la photo de Keiko, on n’a pas pu résister. Keiko est arrivé à la maison 2 mois plus tard, à l’âge de 16 semaines. Ce chat-là a vraiment aidé Josine pendant cette année d’enfer. Il nous a fait rire et sourire plus d’une fois.

3. Pourquoi avoir choisi le nom de Keiko?

Traditionnellement, tous les noms que j’ai donnés à mes chats font référence à des personnages de fiction. Keiko est un personnage de Star Trek dans Deep Space Nine. Dans le choix, c’est le nom et l’histoire qui m’intéresse plutôt que le personnage comme tel.

4. Comment décrire en quelques phrases la personnalité de Keiko?

C’est un bouffon et un «Roger-bontemps». Il n’a pas de routine, ce qui est rare pour un chat. Il est toujours près de nous ou collé sur nous, mais ne se couche jamais sur nous. Et quand il se couche, il ne tourne pas en rond sur lui-même avant comme le font les autres chats : il s’effoire carrément! Il se couche sur le plancher, en plein milieu de la place, un peu comme un chien. Il nous fait bien rire quand il nous regarde: il a toujours la bouche légèrement entrouverte et la langue un peu sortie. C’est aussi le premier chat de la maisonnée qui est vraiment à nous deux, Josine et moi. Il n’a pas de personne préférée.

5. Racontez-nous un fait cocasse, inusité ou particulier concernant votre animal.

Il sait ce qu’il veut dans la vie. Il nous fixe dans les yeux pour nous le faire savoir. Par exemple, si moi, Josine ou un invité est assis à gauche, sur le fauteuil et que Keiko décide qu’il veut se coucher là, il s’installe sur le bras du fauteuil et nous fixe du regard jusqu’à ce qu’on lui cède la place.

