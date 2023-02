Ballon-espion abattu: les relations Washington-Pékin «gravement endommagées», estime la Chine

Le gouvernement chinois a estimé lundi que les États-Unis, en abattant le ballon chinois survolant son territoire, ont «gravement affecté et endommagé» les relations entre les deux pays.

«Les actions américaines ont gravement affecté et endommagé les efforts et progrès des deux parties pour stabiliser les relations sino-américaines depuis la rencontre de Bali» entre les présidents Joe Biden et Xi Jinping en novembre, a déclaré dans un communiqué le vice-ministre des Affaires étrangères, Xie Feng.

