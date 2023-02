«Mieux vivre la ménopause»: des conseils d'Isabelle Huot et de la Dre Lyne Desautels

Isabelle Huot, docteure en nutrition et figure clé du bien-être, s’est alliée à la Dre Lyne Desautels, médecin de famille spécialisée dans le domaine de l’hormonothérapie bio-identique, pour écrire un livre éclairant et tout à fait d’actualité, Mieux vivre la ménopause. Ces deux expertes expliquent ce phénomène inévitable dans la vie des femmes, décrivent les symptômes désagréables qui le caractérisent et fournissent des clés pour mieux le traverser. Tant l’hormonothérapie que les aliments ciblés pour améliorer le quotidien y sont abordés.

La ménopause, passage obligé, entraîne un débalancement hormonal et, avec ce déséquilibre, vient tout un lot de symptômes incommodants: bouffées de chaleur, sueurs nocturnes, insomnie, prise de poids, irritabilité, difficultés d’ordre sexuel, vieillissement de la peau, déclin cognitif. Super tableau, n’est-ce pas?

Fort heureusement, des solutions existent pour minimiser ces symptômes: l’hormonothérapie et la saine alimentation.

Dans le livre, Isabelle Huot et la Dre Lyne Desautels expliquent les phases de la ménopause, les rôles joués par les hormones et décrivent ce qui distingue les hormones synthétiques des hormones bio-identiques. Elles font le tour de la question et offrent des outils concrets pour aider les femmes à retrouver l’harmonie dans toute cette tempête hormonale.

Isabelle Huot souhaitait aborder ce sujet depuis longtemps.

«En clinique, j’ai vu des femmes en ménopause qui capotaient, qui avaient tous les symptômes physiques, psychologiques, cognitifs associés à la chute hormonale. Je veux offrir des solutions à ces femmes-là», explique-t-elle en entrevue.

«Moi-même, je l’ai vécu de façon assez intense parce que je me suis fait enlever un ovaire à 22 ans et un deuxième dans la mi-trentaine. J’ai toujours eu des problèmes hormonaux et les conséquences [qui viennent avec]. J’ai approché la Dre Lyne Desautels en lui disant: il faut que tu m’aides à aider les femmes avec des outils concrets qui s’adressent à cette période-là de la vie où on dirait que tous les symptômes sont omniprésents.»

Changer l’alimentation

Isabelle Huot a des conseils à fournir aux femmes pour aller mieux.

«Avec les connaissances qu’on a aujourd’hui, on peut soulager les femmes avec l’alimentation et avec l’aide de l’hormonothérapie pour faire en sorte que ce soit une période agréable. Il reste quand même le tiers de notre vie, voire un peu plus, après notre ménopause, parce que l’espérance de vie est en augmentation.»

Côté nutrition, l’experte recommande d’inclure des phytoestrogènes – des œstrogènes qu’on retrouve naturellement dans les aliments – à son alimentation quotidienne.

«La première étape, c’est d’ajouter du soya et ses dérivés, par exemple des fèves edamame, du tofu, du tempeh, des noix de soya grillées. L’équivalent peut-être d’une demi-tasse de fèves edamame chaque jour.»

Elle propose aussi d’ajouter des graines de lin quotidiennement.

«Dans la graine de lin, on a un avantage que la graine de chia n’a pas: les phytoestrogènes.»

Comme l’augmentation de la graisse abdominale est aussi à prévoir avec la ménopause, Isabelle Huot recommande de choisir une alimentation plus végétale que carnée, une alimentation de type méditerranéenne, et de consommer moins d’aliments transformés.

«Il faut vraiment penser à la santé de son cœur, surveiller son cholestérol, intégrer les fibres solubles, manger plus de végétaux, diminuer sa consommation de viande rouge», ajoute-t-elle.

Programme web

Isabelle Huot a également mis en place, avec Chantal Lacroix, un programme web de huit semaines, en parallèle du livre : SOS Ménopause.

Ce programme propose d’accompagner les femmes et de leur donner accès aux conseils de neuf experts, dont la Dre Desautels, une psychologue, un sexologue, un kinésiologue.

«Ils vont accompagner les femmes dans un processus de changement. On va travailler symptôme par symptôme. Les femmes pourront échanger entre elles.»

EXTRAIT

Photo fournie par Les Éditions de l’Homme

«J’ai toujours eu des problèmes hormonaux. Mes premières règles se sont manifestées tardivement, à l’âge de 16 ans, et je n’avais qu’une à deux périodes menstruelles par année. Quand j’ai eu 20 ans, on a décelé un énorme kyste dermoïde sur mon ovaire droit. Il avait atteint la taille d’un pamplemousse! J’ai alors subi ma première ovariectomie. Plusieurs années plus tard, mon ovaire gauche a aussi été atteint et j’ai vécu une seconde opération, à l’âge de 38 ans. Si, à l’époque, ma gynécologue a cru que j’avais développé un cancer de l’ovaire, la biopsie a révélé que la masse était bénigne. Quel soulagement ! Ma spécialiste a en outre pris soin de préserver un petit bout de mon ovaire en espérant que cela suffirait à produire un peu d’hormones, m’évitant ainsi une ménopause avant l’âge de 40 ans.»