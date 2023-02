L’art de se saboter soi-même

D’aussi loin que je me souvienne, je ne me suis jamais aimée. Même si mon père me disait sans cesse que j’étais belle, je savais très bien qu’à côté de ma mère, je ne faisais pas le poids. Sur le plan de l’intelligence, mon frère, un premier de classe bolé, me damait aussi le pion. Dès mon plus jeune âge et avec une détermination surprenante, j’avais quasiment décidé que je raterais tout dans ma vie.

Je me suis orientée dans un domaine scientifique alors que j’aurais dû aller en sciences humaines. Mais je voulais tellement me distinguer des autres, que j’avais l’impression que j’y parviendrais plus en niant ma vraie nature. Je voulais impressionner mon entourage et je m’y prenais à l’envers pour y arriver.

J’ai fait un mauvais mariage duquel sont issus mes deux enfants qui sont en fait, ma seule véritable réussite. J’en ai bavé pour les élever car leur père a tout fait pour me nuire. J’ai ramé comme une malade pour tenir ma tête hors de l’eau, pendant que mon frère, qui avait tous les talents et pour qui tout coulait de source, voguait sur l’autoroute de la réussite.

Quand mon père est décédé il y a dix ans, je me suis retrouvée en charge de sa femme, ma mère, déjà lourdement handicapée par l’Alzheimer. Je n’avais d’autre choix que de m’occuper d’elle vu que mon champion de frère se disait trop pris par ses nombreuses activités pour prêter main-forte. Prêt à payer, il ne l’était cependant pas pour s’engager.

Ma mère est morte cinq ans plus tard. Là j’ai commencé à respirer. C’est aussi là qu’avec l’argent légué par sa succession, dont j’ai hérité pour moitié avec mon frère, que j’ai commencé à vivre comme du monde, sans aucune peur du lendemain.

Pouvez-vous croire qu’il m’aura fallu atteindre l’âge vénérable de 58 ans pour accéder à une certaine paix et pour me rendre compte que ma mère avait ruiné ma vie, mais par ma propre faute ? Car ceci est la conclusion à laquelle m’a conduite la thérapie que j’ai entreprise depuis son décès. Elle avait raison ma mère, je suis une mauvaise fille !

Je tiens à rester anonyme

Je sens que votre thérapie est loin d’être terminée, puisque vous donnez encore du pouvoir à votre mère sur votre vie, alors qu’elle n’est plus sur terre en plus. Je vous souhaite d’avoir le courage de continuer à découvrir la vraie personne que vous êtes et que vous pourrez enfin aimer.