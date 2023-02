Les meilleurs endroits pour magasiner des meubles d’occasion

Quand on pense à fouiner en ligne à la recherche de trésors pour meubler son logis, on pense le plus souvent à Marketplace et à Kijiji. Mais il y a des entreprises et organismes qui, en plus d’accueillir les clients sur place, alimentent leurs réseaux sociaux ou leur boutique en ligne avec de nouveaux arrivages, ce qui permet de faire sa petite recherche avant de se déplacer. Pratique ! En voici trois à connaître, dans la grande région de Montréal.

Meublétout

Courtoisie

Cet organisme et boutique offre des meubles en tout genre, des électroménagers et des articles de maison à petit prix et joue un rôle de premier plan dans la communauté de la Vallée-du-Richelieu depuis 2001. Une clientèle fidèle reste à l’affût des nouveaux arrivages – principalement des dons en provenance de la région, Sainte-Julie, Saint-Bruno, Longueuil et Boucherville – présentés deux fois par semaine en photos sur leur page Facebook. Un meuble vous intéresse ? Il faut se rendre sur place, car la formule est premier arrivé, premier servi, et le roulement et la réutilisation des biens, leur leitmotiv, n’attendent pas. Il y a toujours de nouveaux trésors qui s’ajoutent dans cet espace de 10 000 pieds carrés.

▸ Meublétout est situé à McMasterville.

EcoDepot

Courtoisie

On peut dénicher, dans cette caverne d’Alibaba de plus de 10 000 pieds carrés, à peu près de tout : vaisselle, meubles, objets déco, articles de sport, livres, instruments de musique, tableaux en tout genre, lampes, vêtements, électroménagers, etc. Tout y est bien répertorié, dépoussiéré (les tapis ont tous été nettoyés) et étiqueté avec le prix et un code couleur. Exemple : rouge pour 25 % de rabais, bleu pour 50, rose pour 75 et ainsi de suite, suivant le nombre de jours ou de semaines de la mise en vente de l’article. L’idée est de libérer le local le plus possible afin d’accueillir de nouveaux articles. L’entreprise est extrêmement active sur les réseaux sociaux et la boutique en ligne est régulièrement mise à jour pour offrir des nouveautés.

▸ EcoDepot est situé à Lachine.

Recups.com

Courtoisie

Ici, on trouve tant des meubles et accessoires usagés que des meubles contemporains, dont des ensembles de salle à manger, tables en merisier et chaises ayant par exemple servi d’articles de démonstration. Les biens proviennent de diverses sources : vide-maison, successions, fermetures de commerce, d’hôtels ou de restos ou encore du matériel ayant servi lors de tournages. Un endroit idéal pour dénicher un ensemble de salle à manger, des luminaires (usagés ou de démonstration), ainsi que des antiquités. C’est 30 % de leurs ventes qui se font d’abord par le biais de leur boutique en ligne. Ils offrent aussi un service de revalorisation (pour des meubles achetés sur place).

▸ Recups.com est situé à Mirabel.

Carnet d’adresses :

▸ Recups.com : www.recups.com

▸ EcoDepot : www.ecodepotmontreal.com

▸ Meublétout : www.meubletout.com