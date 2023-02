Un dessert antidéprime

Janvier 2023. Des températures douces. Ça rend l’hiver romantique, je trouve. Les bordées de neige se prennent bien mieux côté moral quand on ne claque pas des dents. Et puis je stresse beaucoup moins de voir mes ados sortir en souliers ou sans manteau. Quelques beaux après-midis ensoleillés qui nous ont permis de marcher sous un soleil qui nous aveugle, ç’a rendu le tout pas pire finalement.

Le rêve

Alors qu’est arrivé février, j’ai soudainement ressenti le besoin de consommer mon antidépresseur hivernal. L’anticipation à aller me régaler de mon comfort food préféré m’habite allègrement. Je salive juste à l’idée d’enfoncer ma cuillère dans le célèbre pain perdu géant du restaurant Leméac. Sa hauteur, son attrait principal, chavire mes sens qui se préparent à déguster ce pain brioché cuisiné sur place avec caramel à l’érable et dulce de leche. Une combinaison de moelleux et de chaud avec une boule de crème glacée qui coule de tous les côtés. C’est l’emblématique dessert montréalais de trois pouces de haut qu’on pose devant nous. Chaque fois, je n’en crois pas mes yeux.

Belle erreur

Photo fournie par Alexandra Diaz

Le charmant propriétaire de 77 ans, Émile Saine, est encore présent tous les jours dans son bistrot. C’est lui qui a saisi, il y a vingt ans, la balle au rebond, quand son nouveau chef pâtissier a fait une erreur de taille, c’est le cas de le dire ! Ce dernier a tranché leur pain perdu fait maison trois fois trop gros. Des touristes américains de passage, qui ont servi de cobayes sans le savoir, ont été les premiers à se rouler par terre tant ils ont aimé ce délice. « On le garde tel quel ! » a alors décidé M. Saine.

Une référence

Clairement une perfection à l’heure du brunch, mais heureusement ce dessert apparaît à toute heure du jour, et surtout, tout au long de l’année sur la longue carte du restaurant. D’ailleurs, on y trouve aussi 18 entrées et autant de plats principaux qui ne changent jamais. Une clientèle fidèle comme un chien qui met de l’ambiance dans un décor classique lumineux très simple sur une mosaïque de marbre au plancher cassée pièce par pièce par le fondateur et son entrepreneur.

Mon favori à vie

On peut même préparer ce dessert mythique à la maison grâce au livre de recettes du Leméac, que l’on trouve sur place. Le rituel de me faire servir ce beau dessert cochon, comme on dit, est devenu un bonheur incontournable de mes hivers.

Photo fournie par Alexandra Diaz

Dites bonjour à Max de ma part si vous y allez. C’est le fils du patron qui salue les clients tous les jours, assurant la relève désormais. C’est la signature de l’établissement, être accueilli comme à la maison et commander un plat qui ne change pas.

Et vous, votre comfort food, c’est quoi ?

C’est de ça que j’ai besoin par un temps froid de tous les diables. Un classique qui réconforte comme une doudou de bébé. On a tous un petit remontant dans sa manche pour affronter l’hiver. Une soupe à l’oignon gratinée, un braisé, une tonkinoise de quartier, un café Baileys, du fudge.