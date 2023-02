Froid extrême: un premier week-end pas reposant pour le Carnaval de Québec

Annulation, problème d’équipement, froid extrême... Le premier week-end du Carnaval de Québec n’a pas été de tout repos pour les organisateurs, qui sont tout de même satisfaits de l’engouement des carnavaleux dans les circonstances.

• À lire aussi: Carnaval de Québec: des inconditionnels bravent le froid pour la parade de Bonhomme

« Ça a été très complexe, autant au niveau de l’équipement que de nos travailleurs. On a dû être en mode solution tout le week-end », explique Marie-Ève Jacob, directrice générale de l’événement.

À certains moments au cours du week-end, la température ressentie était plus basse que celle de l’Antarctique, dépassant les -45 °C. Dans ces conditions, l’ouverture du Carnaval – tout comme l’Électro Frette – a dû être reportée.

La Soirée Franco a même dû être annulée. Malgré la scène chauffante, les instruments se désaccordaient en 10 min et l’équipement électronique ne fonctionnait pas adéquatement.

« Des annulations en raison du froid dans les 20 dernières années, ce n’était jamais arrivé ! On est fiers de ce qu’on a accompli », affirme Mme Jacob.

« Beaucoup de plaisir »

Malgré la température polaire, la parade Bonhomme a attiré des centaines de spectateurs dans la basse-ville de Québec, samedi soir, après deux ans d’absence.

« On voulait voir Bonhomme, il y a une fascination pour les plus jeunes. On s’est habillés comme des pelures d’oignon avec quatre couches et ça va bien », racontait un père de famille rencontré par Le Journal.

L’achalandage était nettement plus important dimanche, lorsque le temps plus doux et les flocons de neige sont tombés sur la Vieille Capitale, poussant les carnavaleux qui étaient restés emmitouflés la veille à sortir de chez eux.

La course de canots était d’ailleurs l’une des activités les plus prisées de la journée, alors que des centaines de personnes étaient massées sur près de 400 m le long des quais du port de Québec.

« Ça faisait 20 ans que je n’étais pas venu au Carnaval, je voulais le faire découvrir à mes enfants. Tout le monde a beaucoup de plaisir », lance Élise Thibeault, maman de deux jeunes enfants.

Une manne pour les restaurateurs

Du côté des restaurateurs de la Grande Allée, on n’a pu que constater l’achalandage réduit durant le week-end par rapport aux éditions précédentes.

« Ce qu’on voit, ce sont surtout des touristes qui sont venus pour ça ou le Tournoi pee-wee. Il y a beaucoup moins de locaux », constate Stéphane Lapointe, directeur de la rôtisserie St-Hubert de l’artère.

Néanmoins, l’événement demeure une manne pour les commerçants du secteur qui, comme toute l’industrie, vivent une période creuse après les Fêtes.

« On ne peut pas se plaindre, ce n’était pas un mauvais week-end. On a assurément besoin de ce genre d’activités pour attirer de la clientèle à ce temps-ci de l’année », assure Philippe Rouillard-Rivard, gérant du restaurant Ophelia.

– Avec Louis Deschênes