Nouvel album de Vanille: vers la lumière

Deux ans après un premier album folk rock, Soleil ‘96, très bien accueilli, Rachel Leblanc, alias Vanille, est de retour avec une galette, La clairière, qui embrasse pleinement le style folk inspiré des années 1960.

Son premier album était à peine sorti que Rachel Leblanc était inspirée pour créer de nouvelles chansons. À l’automne 2021, elle est ainsi allée en studio pour enregistrer les pièces de son deuxième disque. En mai 2022, tout était fini.

Pourquoi un tel délai avant la sortie de l’album, qui paraît finalement cette semaine? «Parce que les délais des vinyles sont vraiment longs! répond-elle en souriant. Et je voulais absolument avoir mon vinyle à temps.»

«Je travaille au magasin de disques Le Vacarme, sur Saint-Hubert [à Montréal]. Je la vois la différence de sortir un album et d’avoir ton vinyle au lieu de le sortir plus tard, poursuit-elle. Ça n’a pas le même impact.»

La musicienne de 26 ans est tellement fébrile de partager cet objet qu’elle en fait elle-même la livraison à domicile aux gens qui ont précommandé l’album!

«Je suis là avec mes petites bottes, ma tuque et je fais le porte-à-porte, dit-elle. Les gens sont contents et surpris de me voir. Ils me disent souvent : ah, t’es plus petite que je pensais! [rires].»

Folk et nature

Alors que pour son premier album, aux accents plus rock, Rachel avait travaillé avec Emmanuel Éthier [Corridor, Bon Enfant], elle a cette fois-ci fait appel à Alexandre Martel [Hubert Lenoir, Thierry Larose] pour coréaliser l’album.

«Je voulais quelqu’un qui m’aide avec le folk. J’ai pensé à Alex parce que j’avais vraiment aimé l’album de LUMIÈRE qu’il avait fait», dit-elle.

Eh oui, la pandémie et les différents confinements ont influencé le son de l’album. «Ma façon d’écrire a changé parce que j’étais seule et pas en band. On ne pouvait pas jammer tout le monde ensemble. Je me suis aussi mise à écouter beaucoup de folk des années 1960-1970, comme Bridget St John, Fairport Convention et Duncan Brown.»

Inspirée par la nature, elle a aussi eu l’idée du nom de l’album, La clairière, qui lui rappelle les balades en forêt de son enfance. «La clairière, c’est un lieu dans la forêt où il n’y a pas d’arbre et la lumière va directement sur le sol. Pour moi, c’était exactement le sentiment que je voulais que mon album procure.»

L’album de Vanille, La clairière, est maintenant disponible. Des spectacles lancements auront lieu le 10 février (Le Pantoum, Québec) et 23 février (Monastère, Montréal). Pour les infos : bonbonbon.ca/accueil/vanille.