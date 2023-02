90 jours de prison demandés pour des photos intimes envoyées à des proches d’une ancienne compagne

La couronne demande une peine d’emprisonnement de 90 jours contre Gérald Nicolas pour l’envoi d’images intimes d’une de ses anciennes compagnes à des membres de sa famille. L’homme est ce Lévisien aussi accusé d’avoir voulu fomenter un coup d’État en Haïti.

• À lire aussi: Accusé de terrorisme et coupable d’avoir publié des photos intimes

• À lire aussi: Présumé terroriste à Lévis: un projet élaboré de plus de 100 000$

Le procureur de la poursuite n’achète pas les arguments de Gérald Nicolas et sa conjointe, qui expliquent avoir partagé les images de la plaignante l’homme puisqu’ils ne savaient plus comment gérer ce qu’ils ont qualifié de harcèlement constant de cette dernière. Le couple a reconnu avoir envoyé des images intimes à la sœur de la victime.

«Si on ne savait pas que ce serait reçu comme une bombe, pourquoi avoir envoyé ces images à sa sœur», a questionné Me Fabien Villemaire. «C’est pour faire réagir qu’on l’a fait.»

La couronne réclame une peine d’emprisonnement de 90 jours pour l’homme de Lévis. Me Villemaire a également suggéré une absolution conditionnelle assortie de travaux communautaires pour la conjointe de M. Nicolas, Lisbeth Paulina Valenzuela, qu’il a décrite comme étant «instrumentalisée» par son conjoint et donc, ayant une responsabilité morale moins importante dans la commission de l’infraction.

Absolution pour la défense

De son côté, l’avocate de la défense a suggéré à la juge Sarah-Julie Chicoine une absolution inconditionnelle pour les deux accusés au dossier.

Me Kristina Côté a plaidé que l’absence de casier judiciaire des deux impliqués laissait croire qu’on peut s’attendre «à ce qu’ils gardent une bonne conduite pour la suite des choses».

L’avocat estime également que les deux accusés, qui ont reconnu leur culpabilité, ont prouvé leur intérêt à recevoir une absolution, notamment en raison des impacts qu’aurait une condamnation sur leur vie professionnelle.

Mme Valenzuela a témoigné lundi que c’est le harcèlement de la victime à leur endroit qui les avait poussés à partager à sa sœur des photos intimes d’elle. «Je ne savais pas quoi faire. C’est là que Gérald m’a dit de contacter sa famille pour qu’ils lui fassent comprendre qu’elle devait nous laisser tranquilles», a insisté la jeune femme, ajoutant avoir rapidement regretté l’envoi des photos, qui est venu rapidement après les premiers contacts avec la sœur de la victime.

«Vrai que [la plaignante] a pu lancer des insultes, mais ce comportement-là ne justifiait pas l’usage de ces images intimes pour la faire taire», a rétorqué l’avocat de la poursuite.

La juge Chicoine rendra sa décision le 18 avril prochain.

Dossier de terrorisme

Gérald Nicolas reviendra également devant le tribunal à la fin février dans son autre dossier où la GRC a déposé contre lui des accusations de terrorisme. Les autorités estiment dans cette affaire que le Lévisien avait la volonté de faire une révolution armée pour renverser le gouvernement haïtien.

Dans les documents d’enquête déposés en cour et consultés par le Journal, on apprend que Nicolas aurait écrit au dictateur nord-coréen Kim Jong-Un ainsi qu’au régime communiste chinois pour chercher à obtenir des conseils militaires pour l’aider à libérer son pays d’origine. Une ex-compagne a également mentionné aux enquêteurs que l’homme avait prévu un budget dans les six chiffres pour établir son plan et qu’il aurait tenté d’obtenir des armes.

Gérald Nicolas se défend bec et ongle que toute cette affaire n’est qu’une vengeance de cette ancienne flamme et qu’il est innocent.