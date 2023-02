Alexis Lafrenière joue les héros dans un match rocambolesque

Des buts, de la controverse, de la violence et 61 min 37 s. de jeu intense : le duel entre les Flames de Calgary et les Rangers de New York a été des plus excitants, et c’est le Québécois Alexis Lafrenière qui y a mis un terme, lundi au Madison Square Garden.

La fierté de Saint-Eustache a profité d’un rebond généreux accordé par Jacob Markstrom en prolongation pour offrir une victoire de 5 à 4 aux «Blueshirts». Le gardien suédois a d’ailleurs immédiatement fracassé son bâton pendant que les amateurs new-yorkais festoyaient.

Les Rangers et les Flames se sont talonnés tout au long de la rencontre, si bien qu’ils n’ont jamais joui d’une avance de plus d’un but.

Filip Chytil et Mika Zibanejad ont chacun obtenu un doublé pour les hôtes. Fidèle à son habitude, Jacob Trouba a quant à lui galvanisé ses coéquipiers en assénant une mise en échec d’une rare violence à l’endroit de Nazem Kadri à la fin du deuxième engagement.

Du côté des Flames, Blake Coleman, Tyler Toffoli, Andrew Mangiapane et Michael Stone ont percé l’armure de Jaroslav Halak.

La réussite de Mangiapane a d’ailleurs suscité l’ire de l’entraîneur-chef Gerard Gallant, alors qu’elle créait l’égalité 3 à 3. Sur la séquence, l’ailier torontois a clairement redirigé du patin une remise de Noah Hanifin. Les responsables de la reprise vidéo ont toutefois tranché que Mangiapane n’avait pas effectué un mouvement délibéré pour pousser la rondelle dans le filet.

Les Rangers tenteront de remporter un troisième match consécutif mercredi, lorsqu’ils recevront la visite des Canucks de Vancouver. Les Flames reprendront quant à eux le collier jeudi, à Detroit, face aux Red Wings.