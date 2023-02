Artistes annulés: Éric Lapointe de retour dans les salles en régions

Le 24 mars, Éric Lapointe jouera à la Maison des arts Desjardins Drummondville. Après avoir décidé de ne pas le programmer l’an dernier, en raison de ses démêlés avec la justice, le diffuseur a choisi de l’ajouter cette année, après mûre réflexion.

« Je tenais à ce que mon équipe féminine soit à l’aise avec le fait qu’on ajoute Éric sur la programmation, mentionne la directrice générale et artistique de la salle, Marie-Pierre Simoneau. Après ça, est-ce qu’on était prêts à vivre avec les commentaires de spectateurs qui allaient peut-être nous téléphoner ? Il y a d’autres diffuseurs qui avaient eu des mécontentements de la part de leur public. C’était excessivement délicat. »

Marie-Pierre Simoneau reconnaît se sentir « un peu désemparée » face à cette nouvelle situation d’artistes « annulés » parce qu’ils ont fait l’objet d’allégations. « On se sent un peu perdus des fois dans tout ça. Il n’y a pas de loi écrite ou de façon de faire sur laquelle on peut s’appuyer. On a de la difficulté à prendre des positions bien tranchées. »

« Ça vient jouer dans nos valeurs, dans notre éthique. En même temps, on a un rôle de diffuseur. [...] Est-ce qu’on va tenir la personne au rancart tout le reste de sa vie ? Elle n’aura plus le droit de faire son métier. C’est ça, les grandes questions. C’est comme une patate chaude qu’on nous donne. »

Une question d’argent

Éric Lapointe jouera aussi le 7 octobre au Bar Chez Maurice, à Saint-Lazare. L’un des propriétaires de l’établissement, Richard Chartrand, reconnaît l’avoir programmé pour des motifs financiers.

« Il n’y a pas de raison philosophique ou politique. On est des hommes d’affai-res. On essaie de gagner notre vie du mieux qu’on peut. On a perdu beaucoup d’argent pendant la pandémie. »

Le rockeur a déjà joué dans ce bar en décembre dernier. La capacité maximale de 780 personnes était presque atteinte. « Je n’ai reçu aucun commentaire négatif quand on a annoncé son spectacle », dit Richard Chartrand.

Julien Lacroix ira aussi jouer au Bar Chez Maurice le 23 février. Les 250 billets disponibles se sont tous vendus. « Je ne suis pas un juge. Je ne fais pas de procès à personne », conclut le propriétaire.