Auger-Aliassime toujours 7e au classement

Le Québécois Félix Auger-Aliassime est resté au septième échelon mondial, lundi, après la publication du nouveau classement de l'ATP.

Son compatriote Denis Shapovalov est 27e.

Le classement ATP, dont le Serbe Novak Djokovic a repris la tête après sa victoire aux Internationnaux d'Australie, voit l'Allemand Alexander Zverev reculer lundi à la 16e place.

Zverev, encore N.2 mondial fin août avant de disparaître plusieurs mois du circuit en raison d'une grave blessure à une cheville, est le seul membre du Top 20 à reculer après une nouvelle glissade qui lui coûte deux places.

L'Américain Frances Tiafoe (+1, 14e) et l'Espagnol Pablo Carreno (+1, 15e) en profitent pour doubler l'Allemand, éliminé samedi par la Suisse en Coupe Davis.

Outre Djokovic, le podium continue d'être occupé par l'Espagnol Carlos Alcaraz suivi du Grec Stefanos Tsitsipas.

Dans le Top 100, la progression de la semaine est l'oeuvre du Russe de 25 ans Roman Safiullin, qui progresse de 18e places et monte au 82e rang après avoir remporté le tournoi de Coblence.

Classement ATP

Novak Djokovic (SRB) 7070 pts Carlos Alcaraz (ESP) 6730 Stefanos Tsitsipas (GRE) 6195 Casper Ruud (NOR) 5765 Andrey Rublev (RUS) 4200 Rafael Nadal (ESP) 3815 Félix Auger-Aliassime (CAN) 3715 Taylor Fritz (USA) 3410 Holger Rune (DEN) 3046 Hubert Hurkacz (POL) 2995 Cameron Norrie (GBR) 2760 Daniil Medvedev (RUS) 2750 Karen Khachanov (RUS) 2515 Frances Tiafoe (USA) 2305 (+1) Pablo Carreno (ESP) 2285 (+1) Alexander Zverev (GER) 2275 (-2) Jannik Sinner (ITA) 2195 Lorenzo Musetti (ITA) 1900 Tommy Paul (USA) 1835 Nick Kyrgios (AUS) 1825

Swiatek domine un Top 20 inchangé

La Polonaise Iga Swiatek domine lundi un Top 20 du classement WTA inchangé, au sein duquel le podium est toujours occupé par la Bélarusse Aryna Sabalenka, sacrée lors de l'Open d'Australie, et la Tunisienne Ons Jabeur.

La Française Caroline Garcia, battue dimanche en finale à Lyon par Alycia Parks, n'a pas réussi à doubler Jessica Pegula et reste 5e. Elle a en revanché grappillé quelques points et n'accuse plus que 205 unités de retard sur la 4e.

Parks, victorieuse à Lyon, est justement l'auteur de la performance de la semaine. L'Américaine progresse de 28e places pour atteindre le 51e rang, le meilleur classement de sa carrière.

L'autre tournoi WTA 250 de la semaine a été remporté en Thaïlande par la Chinoise Lin Zhu qui accède au 41e rang (+13 places). Son adversaire malheureuse en finale, l'Ukrainienne Lesia Tsurenko prend la dernière place du Top 100.

L'Ontarienne Bianca Andreescu a grimpé de cinq places et est 37e. La Québécois Leylah Fernandez est 39e.

Classement WTA