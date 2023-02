Boxe féminine: un voyage à New York inspirant pour Caroline Veyre

Fraîchement revenue de New York, où elle a assisté au spectaculaire gala de boxe présenté samedi au Madison Square Garden, la Montréalaise d’origine française Caroline Veyre est gonflée à bloc pour passer à la prochaine étape de sa carrière.

• À lire aussi: Une victoire pour papa

Âgée de 34 ans, Veyre aura d’ailleurs un défi important, le 16 mars à la Place Bell en sous-carte du combat prévu entre Jean Pascal et l’Allemand Michael Eifert. Elle a rendez-vous avec la dangereuse Emma Gongora.

«J’ai une adversaire de taille pour ce combat-ci, et ça pourrait m’amener à un autre niveau, a reconnu Veyre, lundi, en visioconférence. Je sais que j’ai l’expérience et le talent pour battre cette fille-là. Je veux progresser rapidement dans ma carrière et être prête le jour où j’aurai un combat de championnat du monde.»

Après une prolifique carrière au niveau amateur, Veyre (2-0, 0 K.-O.) n’a que deux combats à son actif en boxe professionnelle. Or, elle rêve déjà à de grands rendez-vous sur la scène internationale. Le promoteur Yvon Michel espère lui-même l’amener en combat de championnat du monde dès 2024.

«J’ai été impressionnée par la force de frappe d’Alycia Baumgardner, a notamment retenu Veyre de son séjour à New York», où la championne américaine l’a emporté par décision unanime devant une adversaire courageuse, soit Elhem Mekhaled. «Et en finale, ç’a été toute une bagarre remportée par Amanda Serrano.»

«En assistant à la soirée, j’ai vu c’était quoi l’intensité d’un combat de championnat du monde de 10 rounds, a dit Veyre. C’est ce qui m’attend lorsque je serai rendue là.»

Germain contre Wilcox

Pour le moment, la Montréalaise devra d’abord vaincre Gongora (5-2, 0 K.-O.). Cette dernière a déjà mystifié certains amateurs de boxe du Québec en battant, en septembre, la Québécoise Martine Vallières-Bisson.

Également en sous-carte du gala du 16 mars : Mathieu Germain (21-2-1, 9 K.-O.) fera face à Steven Wilcox (24-3-1, 7 K.-O.) en demi-finale, soit tout juste avant le duel attendu entre Pascal et Eifert.

«C’est une demi-finale extrêmement déterminante pour les deux boxeurs», a noté Michel, estimant que le combat demeurait risqué pour Germain. «Ils auront beaucoup de visibilité.»