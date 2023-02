C’est terminé pour A.J. Green

Le receveur de passes A.J. Green a décidé d’accrocher son casque et ses épaulettes, lundi.

L’athlète de 34 ans prend donc sa retraite après avoir disputé 11 saisons dans la NFL.

«Je n’ai jamais été un homme qui parlait beaucoup, et je vais faire ça court», a écrit Green dans une publication partagée sur son compte Instagram.

«Merci à tous ceux qui m’ont supporté, encouragé et inspiré pendant ma carrière. Un merci spécial à l’Université de la Géorgie, aux Bengals de Cincinnati et aux Cardinals de l’Arizona pour les opportunités de réaliser mon rêve. Je suis resté fidèle à mon sport et il ne me doit rien. J’ai été béni. Je vous aime tous. Un nouveau chapitre s’amorce.»

Green a été sélectionné par les Bengals avec le quatrième choix au total du repêchage de 2011 et a disputé ses neuf premières saisons dans la NFL avec cette organisation.

Il occupe le deuxième rang de l’histoire du club de Cincinnati pour les attrapés (649), les verges amassées sur des attrapés (9430) et les touchés (65).

Green s’est joint aux «Cards» comme joueur autonome en 2021. En 21 parties avec cette équipe, il a mis ses mains sur 78 ballons pour 1084 verges et cinq majeurs.

Le natif de Summerville, en Caroline du Sud, pointe au 44e rang de l’histoire de la NFL avec 10 514 verges sur des réceptions.