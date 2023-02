Championnat du monde d’endurance: un volant à temps plein pour Jacques Villeneuve

Jacques Villeneuve participera bel et bien au prestigieux Championnat du monde d’endurance en 2023 dont le coup d’envoi aura lieu le 17 mars prochain au circuit de Sebring, en Floride.

Le pilote de 51 ans a été recruté par la nouvelle écurie autrichienne Vanwall pour disputer l’intégralité des sept escales d’un calendrier qui comprend notamment les 24 heures du Mans.

Le mois dernier, Villeneuve avait affirmé qu’il «restait quelques détails à finaliser avant de confirmer sa présence». Or, en entrevue au Journal lundi, il a indiqué que l’entente avait été ratifiée.

«Je serais à Sebring pour la première course de la saison et pour toutes les autres épreuves en 2023. Il y a longtemps que j’espérais décrocher un volant dans cette série très compétitive», a-t-il déclaré.

De grands constructeurs impliqués

Plus que jamais, le Championnat du monde d’endurance (WEC) attire les plus grands constructeurs de la planète. La liste comprendra en 2023 les noms de Ferrari, Porsche, Peugeot, Toyota, Aston Martin et Cadillac notamment.

Villeneuve renouera avec la plus célèbre des épreuves d’endurance, les 24 Heures du Mans, qui se dérouleront les 10 et 11 juin en France. Il s’agira pour lui d’une troisième participation à ce rendez-vous annuel. En 2008, il avait accédé à la seconde marche du podium avec ses coéquipiers Nicolas Minassian et Marc Gené à bord d’une Peugeot.

Photo fournie par Écurie Vanwall

«Depuis décembre, je suis soumis à un programme d’entraînement rigoureux car ces voitures sont très exigeantes physiquement. Je veux mettre toutes les chances de mon côté», a-t-il renchéri.

Pour la première fois depuis 2005

Villeneuve n’a pas couru à temps plein dans une série internationale depuis 2005 alors qu’il était engagé en Formule 1. Pour rappel, il avait été remercié de ses services par l’équipe BMW-Sauber après le Grand Prix d’Allemagne l’année suivante.

Il partagera le volant de son bolide Vanwall Vandervell 360, inscrit dans la catégorie-reine Hypercar, avec le Français Tom Dillmann et l’Argentin Esteban Guerrieri.

«Il ne reste qu’une formalité à régler, celle de l’homologation de la voiture et de l’écurie auprès de la Fédération internationale de l’automobile, de souligner le champion du monde de F1 en 1997. Mais bon nombre d’équipes attendent aussi cette attestation.»

Le propriétaire fait appel

Seul bémor, le propriétaire de l’écurie Vanwall, Colin Kolles, a perdu le procès qu’il avait intenté auprès de l’EUIPO (Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle) contre l’entreprise Sanderson International Marketing qui détient les droits de la marque Vanwall en Angleterre.

Le règlement sportif du Championnat du monde d’endurance, stipule que, pour inscrire une voiture, l’équipe doit détenir les droits sur ladite marque ou un accord avec les propriétaires concernés. Ce qui n’est pas le cas actuellement.

Kolles, qui a dirigé l’ex-écurie de F1 Caterham, a confirmé ses intentions de faire appel de cette décision. Cet imbroglio ne semble toutefois pas inquiéter Villeneuve à six semaines du lever de rideau de la saison.

Calendrier du Championnat du monde d’endurance 2023

17 mars: Sebring, Floride (1600 km)

16 avril: Portimão, Portugal (6 heures)

29 avril: Spa-Francorchamps, Belgique (6 heures)

10 et 11 juin: Le Mans, France (24 heures)

9 juillet: Monza, Italie (6 heures)

10 septembre: Fuji, Japon (6 heures)

4 novembre: Sakhir, Bahreïn (8 heures)