Chasse à l’orignal: baisse de 17 % au Saguenay-Lac-Saint-Jean en 2022

La chasse à l'orignal n'a pas connu autant de succès que par les années passés au Saguenay-Lac-St-Jean en 2022, d'autant plus que le nombre d'orignaux récoltés a diminué de 17 % dans la zone 28 par rapport à la dernière année.

«Dans les années passées, on a frappé fort dans le plat de bonbons», a affirmé le chroniqueur chasse et pêche au Journal de Québec, Julien Cabana, pour qui les chasseurs ont le devoir de se responsabiliser et de protéger la femelle orignal.

«Si on laisse une femelle adulte avec un veau une fois sur deux, on arrive à 25 bêtes au bout de cinq ans», a-t-il précisé.

Julien Cabana a cité en exemple la Gaspésie où un nombre précis de permis de femelles est attribué chaque année par tirage au sort.

«Quand on a commencé à protéger la femelle il y avait entre 50 et 60 000 orignaux au Québec. Sept ans plus tard, le troupeau en comptait 122 000. Ça prouve que c'est la solution si l'on veut préserver la population d'orignaux.»

Les conditions climatiques et l'évolution des techniques de chasse peuvent aussi influencer le comportement des animaux, selon un autre expert.

«Avant, les gens chassaient principalement dans un mirador, a expliqué le propriétaire de Chasse et pêche Chicoutimi, Éric Lapointe. Les nouvelles techniques de chasse font en sorte que les chasseurs vont aller vers le gibier et c'est l'une des raisons qui fait qu'on en voit moins, on les dérangent.»

Le ministère de la Faune procède actuellement à un inventaire aérien des orignaux dans la zone 28. Il s'agit d'une première depuis 2006.

Selon les informations préliminaires obtenues par Éric Lapointe, la population d'orignaux serait en bonne santé au Saguenay-Lac-St-Jean.

Par ailleurs, le nombre d'adeptes est quant à lui demeuré stable dans la région.