Des robots québécois qui aident à contrer la pénurie de main-d’œuvre

Être parmi les chefs de file mondiaux du monde des robots et exporter 90 % de sa fabrication hors du Canada, c’est un sujet de fierté pour RobotiQ. Mais c’est aussi une pointe d’inquiétude.

« On est fiers d’exporter beaucoup, mais on exporte de la productivité... alors je veux dire qu’on aime beaucoup vendre au Canada », affirme le président Samuel Bouchard.

Le Québec est en mode rattrapage dans l’automatisation de la fabrication, aidé par des fonds de plus de deux milliards $ d’Investissement Québec. Mais il n’est pas le seul au monde à investir : 40 % des robots de RobotiQ partent aux États-Unis et autant en Europe.

L’entreprise lévisienne importe du Danemark ses bras de robots et y ajoute des outils, comme des caméras et des capteurs de forces, qui en font leurs mains. Ensuite, des applications logicielles sont intégrées pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises manufacturières. Par exemple, le robot peut saisir des boîtes de biscuits une à une et les ranger sur la palette pour le transport vers la distribution alimentaire.

« On automatise des tâches répétitives de manière très fiable. Les robots suivent la même séquence et répètent les mêmes mouvements sur une ligne de production », explique M. Bouchard.

En 6 à 18 mois, le coût d’un robot est rentabilisé par une usine et parfois, c’est encore plus rapide. Mais ce qui convainc aujourd’hui un fabricant d’acheter un robot n’est pas nécessairement une affaire de rentabilité.

« Parfois, l’entreprise ne se donne même pas la peine de calculer. Elle veut juste en finir avec le problème de rareté de main-d’œuvre et pouvoir retrouver une fiabilité de production », observe l’entrepreneur de 42 ans, dédié à simplifier la tâche des manufacturiers.

Défi pour les PME

Dans les grandes entreprises, les robots s’intègrent plus facilement, du fait que chaque produit est fabriqué en grandes quantités. Donc, aucun souci à confier la même tâche répétitive au collègue robot.

« Le défi pour les petites et moyennes entreprises, c’est qu’elles peuvent fabriquer un mix de produits la même journée. Alors, ça demande à l’utilisateur de pouvoir programmer le robot pour différents produits et emballages », explique Samuel Bouchard.

RobotiQ relève le défi de la simplicité d’utilisation, car en deux jours de formation et un mois d’expérimentation, un employé qui autrefois exécutait les tâches du robot parvient à devenir son « patron », tandis que l’entreprise fait des gains de productivité.

Les robots vont-ils nous remplacer ?

Samuel Bouchard considère que nous sommes très tôt dans l’ère de la robotisation. Pour le moment, les robots remplacent des humains qui font des tâches répétitives, mais pas toutes.

« On est loin du jour où les robots vont tout faire en usine. Les robots sont très mauvais en dextérité fine. Pour visser, par exemple. On a besoin des humains pour l’assemblage et les tâches de dextérité », dit-il.

En revanche, avec l’intelligence artificielle, des tâches intellectuelles complexes peuvent être automatisées, comme le démontre ChatGPT, qui peut produire des dissertations.

« Malgré tout, il y a une fausse perception que les robots ne vont remplacer que des tâches moins bien payées. Mais ce qui est simple pour l’humain est parfois compliqué pour le robot. »

Et inversement, semble-t-il.

RobotiQ en bref

Année de fondation : 2008

2008 Nombre d’employés : 200

200 Secteur d’activité : robotique, fabrication

robotique, fabrication Fondateurs : Samuel Bouchard, Jean-Philippe Jobin, Vincent Duchesne