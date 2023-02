[EN IMAGES] Des centaines de dégâts d’eau causés par le froid extrême au Québec

Des centaines de Québécois ont sorti leur vadrouille et leur seau depuis vendredi, à cause de la vague de froid extrême qui a fait éclater des tuyaux et causé de terribles dégâts d’eau.

«Les planchers sont inutilisables, des murs vont être à refaire et la peinture aussi évidemment. On n’a pas eu le choix d’annuler toutes nos activités aujourd’hui», lance Charles-Jean Bourget, propriétaire de la Clinique Lebourg.

Vidéo fournie par la Clinique Lebourg

Son entreprise, située dans la ville de L'Ancienne-Lorette, est loin d’être la seule à avoir été victime du grand froid au Québec.

Capture d'écran de la vidéo fournie par Charles-Jean Bourget

Le Journal a trouvé des dizaines de publications dans les réseaux sociaux où des restaurateurs, des écoles et même des pharmacies ont été contraints de fermer leurs portes lundi, à cause des dégâts d’eau.

«En plus, on est une nouvelle entreprise de moins d’une année et j’étais censé être en vacances cette semaine», laisse tomber M. Bourger, qui a diffusé une vidéo dans Facebook lundi, où l’on voit plusieurs personnes l’aider à nettoyer ses bureaux.

Du «jamais vu en 20 ans»

Stéphanie Montplaisir, copropriétaire de l’entreprise Groupe Nettoyage As à Bécancour, constate avoir reçu plus d’appels pour son service de nettoyage après dégât d’eau, avec ce froid extrême.

«C’est assez mouvementé ces jours-ci. Les conduits gèlent et finissent par péter, surtout dans de vieilles bâtisses. Souvent, les gens quittent pour le week-end et c’est seulement le lundi qu’ils constatent les dégâts», raconte Mme Montplaisir.

Roger Vigneault, directeur des opérations chez Qualinet, affirme que la compagnie a reçu plus de 1000 appels pour des dégâts d’eau ce week-end, à la grandeur de la province.

«Normalement, on a seulement 200 appels du genre pour une fin de semaine, indique M. Vigneault. On roule en ce moment à [notre] capacité maximum. Personnellement, je n’ai jamais vu autant de dégâts d’eau en même temps au Québec [en] 20 ans de carrière.»

Selon lui, le problème principal vient des gicleurs qui gèlent et [se] brisent dans les bâtiments industriels.

«Ce sont de gros dégâts d’eau dans de grosses bâtisses comme des écoles, des hôpitaux et des tours de bureaux. Malheureusement, on ne peut rien faire pour éviter que les gicleurs brisent», déplore Roger Vigneault.

Il pleut à l’hôpital

Notre représentant a d’ailleurs obtenu des photos assez étonnantes où l’on voit des pompiers intervenir samedi matin à l'Hôpital Hôtel-Dieu du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke.

«Ce sont deux bris de gicleurs à la porte principale et à la porte 7 qui ont généré des dégâts d’eau majeurs. [...] Les usagers présents au moment de la fuite d’eau ont tous été déménagés dans des lieux sécuritaires», explique la direction dans un communiqué.

Photo tirée du Facebook de Josée Lapointe Pape

Photo tirée du Facebook de Josée Lapointe Pape

Photo tirée du Facebook de Josée Lapointe Pape

Comment éviter le gel des tuyaux?

Coupez l’alimentation en eau à l’extérieur

Veillez à ce que la température ambiante autour de votre entrée d’eau soit de 10 degrés Celsius et plus

Isolez les tuyaux les plus sujets au gel

Scellez les fuites d’air de votre maison et du garage

Gardez ouvertes les portes des armoires de la cuisine et de la salle de bain

Laissez couler un mince filet d’eau en tout temps durant les grands froids

Source : Ville de Montréal