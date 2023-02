En vedette dans «Le jardin d'Éden de Pamela Anderson» à CASA: «Ce que vous voyez ici est la base de qui je suis» - Pamela Anderson

Pamela Anderson a toujours conservé l’endroit où elle a passé une partie de son enfance, rachetant même le terrain à sa grand-mère. Et, si elle entend en faire un lieu multigénérationnel, la demeure – ou plutôt les demeures – étant bien plus qu’un simple projet de rénovations.

Elle a vendu sa maison à Malibu, a fait ses valises et est revenue à Ladysmith, sa bourgade natale située sur l’île de Vancouver, en Colombie-Britannique, dont la population n’atteint même pas les 9000 habitants.

«Pendant la pandémie, j’ai réalisé qu’il fallait que je revienne près de mes parents. Mon père a fait un AVC... Cela a été une véritable prise de conscience», a-t-elle indiqué lors d’une entrevue avec l’Agence QMI.

Simplicité

Peu de temps après avoir posé ses valises, elle a accordé une interview au quotidien «The New York Times» qui a parlé de sa propriété comme d’un jardin d’Éden. «Je parlais du pouvoir guérisseur de vivre ici, que mon retour était une boucle bouclée et que de revenir ici en un seul morceau était un succès. Et HGTV m’a contactée en me disant qu’ils adoreraient faire une émission sur le sujet.»

Pamela Anderson s’est donc adjoint une équipe disparate d’entrepreneurs, parmi laquelle figure d’ailleurs Dan Hayhurst qu’elle a épousé en 2020 et dont elle a divorcé moins de deux ans plus tard, afin de rénover les trois bâtiments de la propriété.

Celle qui est connue pour son activisme infatigable a débuté en plantant un «jardin, puis des roses. Tout pousse si bien ici... et si vite que je n’arrive pas à suivre». Et c’est à ce moment qu’elle a réalisé qu’il fallait «que toute la propriété soit un jardin, qu'elle soit remplie de petits endroits secrets, de petites cabines, d’une grange».

PHOTO COURTOISIE

«Ce que vous voyez ici est la base de qui je suis. Je suis une personne d’intérieur, j’aime mes enfants et ma famille. L’interaction avec les gens que j’aime me manquait, je crois d’ailleurs que le monde des réseaux sociaux dans lequel nous vivons nous prive de cela. Je souhaite inspirer le public en créant une émission de rénovations intergénérationnelle et familiale», a-t-elle confié.

Pendant des années, Pamela Anderson envoyait à Ladysmith tout ce qu’elle n’arrivait pas à caser dans sa maison de Californie. On voit donc ses caisses de chaussures, ses conteneurs de vêtements, ses cassettes vidéo d’archives et ses centaines de journaux écrits depuis sa jeunesse.

«Je suis née ici, a-t-elle dit. C’est ici que mes pieds ont touché la terre pour la première fois, les arbres me connaissent depuis toujours... je ne peux pas mentir.» Alors, elle parle – «sans arrêt», a-t-elle ajouté –, se souvient, partage son «amour de la nature, des animaux», parle aussi de ses amours, de ses fils...

«Je savais que je reviendrais ici un jour, j’ai toujours eu cette notion romantique d’un retour à la maison près de mes parents. J’ai tout fait pour garder cette propriété que j’ai failli perdre plusieurs fois. [...] Avec cette émission, le public pourra me voir telle que je suis, ainsi que mon côté fantaisiste qui est si différent de l’image que les gens ont de moi. Et ça, c’est amusant.»