En vedette dans «Virage – double faute»: Éric Bruneau, entre le jeu et l’écriture

Éric Bruneau bosse depuis des semaines sur les textes de la deuxième saison de sa série Avant le crash avec sa conjointe Kim Lévesque Lizotte.

• À lire aussi: La nouvelle série de Xavier Dolan séduit la presse française

• À lire aussi: Dans «Virage – double faute»: Éric Bruneau en joueur de tennis qui s’accroche

Il a toujours écrit, mais après la naissance de sa fille Marguerite, en juin 2018, il s’est mis au défi d’explorer davantage son métier, avec la volonté d’agrandir son terrain de jeu.

Il est ainsi allé tourner en anglais à Toronto dans la série Coroner et il s’est mis à jongler avec des idées de scénario. Sont nées coup sur coup ses séries Avant le crash, diffusée l’automne dernier sur ICI Télé, et Virage – double faute, dont les huit épisodes qu’il cosigne avec Louis Morissette et Marie-Hélène Lebeau-Taschereau sont proposés cet hiver à l’antenne de Noovo.

Avant le crash s’intéresse notamment à l’ambition démesurée de jeunes professionnels qui sont prêts à tout, même à poignarder leurs amis pour arriver à leurs fins. Virage – double faute s’attaque plutôt aux enjeux de la transmission, du dépassement de soi et de l’entêtement à poursuivre un sport – ici le tennis – alors que son corps est usé à la corde.

On l’a vu dans le 4e épisode de Virage, son personnage, Charles Rivard, a atteint le fond du baril en raison de sa surconsommation de médicaments – des anxiolytiques et des antidouleurs – et il a tenté de s’enlever la vie, lui qui a toujours voulu plaire à sa mère passive agressive, Françoise (Sylvie Léonard), sa première coach de tennis.

Remonter la pente

Dans l’autre moitié de la série réalisée par Rafaël Ouellet (Arsenault & Fils), on assiste à la rédemption de Rivard, qui remonte la pente et devient le coach de la jeune espoir Carla Jean-Baptiste (Audrey Roger). Comme les parents sont souvent omniprésents auprès des jeunes athlètes, il devra composer avec un père très impliqué, Joseph (Adrien Lacroix). Il devra aussi «dealer à fret» avec sa mère, après une difficile cure de désintoxication.

«Charles va faire face aux conséquences de ses choix, il va devoir se regarder dans le miroir pour savoir pourquoi il s’est rendu là. Son prochain défi, c’est de faire la paix avec lui-même pour être capable de transmettre à l’athlète qui va débarquer dans sa vie. Sylvain [Louis Morissette] va lui tendre la main et Charles va essayer de se servir de sa propre expérience pour que Clara ne commette pas les mêmes erreurs que lui», a résumé Éric Bruneau.

Ses recherches pour l’écriture de Virage – double faute l’ont amené à parler à plusieurs athlètes, tous sports confondus, qui lui ont parlé de la pression des parents, de la pression de performance et de la pression à poursuivre la seule chose que l’on sait faire.

«Les athlètes jouent tous trop longtemps et les parents poussent tous trop. Je n’ai rien inventé, ce sont des histoires qu’on m’a racontées. C’est assez répandu la quantité de médicaments qu’un athlète prend pour être capable de continuer à performer. Il y a des dérives qui font que quand tu enlèves le sport, il reste juste la médicamentation.»

Double chapeau

Éric Bruneau, qui aura 40 ans en avril prochain, veut continuer à porter le double chapeau de comédien et d’auteur. «Ç’a été une période d’apprentissage extraordinaire et c’est encore plus vulnérabilisant que le jeu, dans le sens où ça part encore plus de toi, tu crées des personnages», a-t-il souligné.

Le comédien est partout depuis quelques mois. En plus d’Avant le crash et de Virage – double faute, il s’illustre aussi dans La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, série de Xavier Dolan qui est disponible sur Club illico.

«J’ai le doute fort dans la création, mais après 16 ans de métier je prends plus de risques, je me donne de la liberté aussi, je me détache de plus en plus du regard des autres. [...] J’ai eu une centaine de jours de tournage en 2022, alors c’est comme un marathon; tu gagnes en détente, en confiance, et c’est la beauté de vieillir, tu te tasses du chemin pour mieux servir le projet, le réalisateur, l’histoire et le personnage.»

En mars, on verra Éric Bruneau dans Crépuscule pour un tueur, de Raymond St-Jean, film dont la sortie a été repoussée en raison de la pandémie.

Produite par KOTV, la série Virage – double faute est diffusée chaque mardi, à 20 h, sur Noovo. On peut rattraper les épisodes déjà diffusés sur noovo.ca.