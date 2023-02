Financement du transport: la ministre Guilbault veut trouver une solution

Quelques jours après un appel d’organismes pour augmenter l’offre de services de transport collectif, la ministre des Transports a assuré qu’elle voulait trouver une solution au problème de financement.

• À lire aussi: Québec incité à augmenter l’offre d’au moins 5% par an

La ministre Geneviève Guilbault débutera en mars une tournée de consultation avec plusieurs instances du transport pour résoudre les problèmes de financement.

Elle a fait cette annonce devant un parterre de membres du milieu lors d’un événement organisé lundi par Trajectoire Québec.

«Depuis l’arrivée de la CAQ au gouvernement en 2018, les investissements en transport collectif ont augmenté de 88%», a soutenu la ministre des Transports et de la Mobilité durable.

«Le défi ce n’est pas tant les investissements, mais la capacité de livrer plusieurs chantiers d’infrastructures en même temps», a-t-elle ajouté.

La directrice générale de Trajectoire Québec, Sarah Doyon, avait réitéré quelques instants plus tôt le besoin de s’attaquer le plus rapidement possible au financement du transport collectif.

«Le futur qu’on souhaite pour la mobilité durable, c’est des transports collectifs qui n’ont pas besoin de déborder», a rappelé Mme Doyon.

Ce discours survient quelques jours après un appel d’organismes militant en faveur du transport collectif. Craignant de nouvelles coupes de service, la coalition Alliance TRANSIT réclamait à Québec d’augmenter l’offre de service d’au moins 5% par année.